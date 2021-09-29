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花蓮頻地震校舍受損 台積電慈善基金會義助修繕

中央社 / 花蓮縣29日電

花蓮地震頻繁，8月6日富里鄉連續發生8起規模3至5不等地震，導致富里國小及富里國中校舍受損；經台積電慈善基金會協助災損復原工作，讓師生開學後能在安全場域學習。

花蓮縣政府教育處今天表示，8月6日晚間發生多起地震，其中規模最大達5.4，位於震央附近的富里社區及富里國小、富里國中首當其衝，房舍受到不小的破壞。

在地震後檢視災損，富里國小包括學生活動中心（風雨教室）、廁所、電腦教室、會議室及校長室輕鋼架多處坍塌掉落；西棟教學大樓2樓走廊大理石鋪面多處隆起，高低落差影響師生通行安全；北棟教學大樓樓頂水塔嚴重變形、管線斷裂及抽水加壓馬達失效，造成學生活動中心廁所無法供水等。

富里國中災損則有學生活動中心天花板掉落、辦公室牆面裂縫等，影響師生集會活動及教職人員辦公安全。

教育處指出，由於地震災損發生在8月份，開學在即，若災損校舍未修復對孩童的學習場域恐有安全之虞；台積電慈善基金會及其協力廠商在花蓮縣議員黃玲蘭積極引介下，有感於偏鄉想要在短時間內找到專業廠商協助修繕，將有很大的難度，於是慷慨允諾進駐校園協助災損復原工作。

對於台積電慈善基金會及協力廠商的善行義舉，縣府感謝共同為花蓮縣的教育挹注活水，讓偏鄉教育場域更臻完善。

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