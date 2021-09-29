省去車程！ 航港局明起開放跨區申辦小船遊艇註冊變更

為了方便民眾，交通部航港局表示，明天起，開放民眾就近至轄下的辦公地點臨櫃申辦小船及遊艇註冊變更事項，不再受到註冊地的限制，只需洽任一辦公地點即能全程辦理完畢，以提升申辦的便利性。

航港局長葉協隆表示，，只要是總噸位未滿20的小船或遊艇，無限制辦理事項者，民眾都可就近到航港局所屬的任一個航務中心、航港科、辦公室，臨櫃辦理包括因過戶買賣、繼承、贈與需辦理的所有權移轉變更、戶籍、通訊地址及船名、遺失補發或換發小船執照、遊艇證書、經戶政機關更正通知的註冊事項變更等。

航港局說，跨區申辦小船及遊艇註冊變更，相關申辦流程和檢附文件，皆與以往只能到入籍註冊地辦理時相同，但開放後民眾可依自身情況自行選擇任何的申辦地點，減少舟車勞頓的時間。