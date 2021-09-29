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基隆議員質疑底渣山釀汙染 環保局：非有害物質

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局在天外天緊急掩埋區堆出「底渣山」後，改堆置在復育公園落羽松上方區域。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局在天外天緊急掩埋區堆出「底渣山」後，改堆置在復育公園落羽松上方區域。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局今年持續將焚化廠底渣，運往已封場的天外天掩埋場露天堆置，招致環境汙染疑慮。環保局長賴煥紘說，底渣都做過毒性試驗，不是有害物質。堆置地點是掩埋場原址，下方有不透水布，也有完善的汙水收集、處理系統，不會汙染環境。

基隆市議員韓世昱關心掩埋場汙染議題，持續督促環保局妥善處理底渣去化問題，堆置天外天掩埋場期間，也要防範雨水沖刷含重金屬的底渣，造成外溢或滲流汙染河川。

天外天掩埋場早在2005年底封場，2011年成立復育公園後，復育成效受肯定。移植到復育公園的成排落羽松，去年底還爆紅成為打卡景點。如今距離落羽松林幾十公尺外草地，竟然出現成堆的底渣，環境再次受到威脅。

賴煥紘說，底渣可再利用成為控制性低強度回填材料（CLSM），就是低強度的混凝土。先前因為環保團體覺得再生粒料產製不能那麼簡單，環保署才把利用標準修改的更嚴格，因此才不得以暫置在天外天掩埋場。掩埋場雖已封場，但場域設備仍在，區內的水流都會進入汙水處理系統，不會影響河川。

基隆市環保局在天外天緊急掩埋區堆出「底渣山」後，改堆置在復育公園落羽松上方區域。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局在天外天緊急掩埋區堆出「底渣山」後，改堆置在復育公園落羽松上方區域。記者邱瑞杰／攝影

落羽松 基隆

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