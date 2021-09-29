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封場16年的掩埋場長出「底渣山」 本月起終於不再長高

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局將天化天焚化廠燃燒廢物產生的底渣，未篩分就堆置在緊急掩埋區，填平後又堆出一座小山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局將天化天焚化廠燃燒廢物產生的底渣，未篩分就堆置在緊急掩埋區，填平後又堆出一座小山。記者邱瑞杰／攝影

國內垃圾焚化底渣再利用條件提高後，基隆市天外天焚化廠的底渣難以去化，被迫堆置在已封場16年的天外天掩埋場。基隆市議員韓世昱質疑環保局應變失當，導致底渣不只填平緊急掩埋區，連另一區綠意盎然的高層也開始堆置底渣，讓好不容易變身公園的掩埋場舊址長出「底渣山」。

環保局表示，因為事涉BOO（興建、營運、擁有）廢棄物最終處置廠商，能否投資改善設備及雙方續約等問題，時間才會拖延。經過多月磋商，9月17日起可重新運進處置場。先前堆在掩埋區的底渣會研議是否也運進處置場，或委外就地篩分及熟化。

環保署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」新規定今年上路，規範加嚴。基隆市收運底渣的處置場設備不符規範，運往外縣市又無門路，環保局決定把底渣暫置天外天掩埋場緊急掩埋區。

韓世昱說，天外天掩埋區底渣越堆越多，半年過後填平了緊急掩埋區，還堆出一座小山。這段期間還好基隆未發生重大災害，否則大量廢棄物如何處置？上個月環保局另起爐灶，竟把底渣堆置在復育中的高層區域，感覺還沒止血，又捅了一刀沒完沒了。

環保局長賴煥紘說，協調廠商拿出2、3000萬出來投資，對方也要想一想，需要不斷地溝通。過程中擬定3個解決方案，分別是先比照台北市作法，把底渣運進BOO廠篩分再回運掩埋場，減少量體；已堆置的底渣委外就地篩分、熟化；等到BOO廠設備提升就可收運底渣，不用再堆置在掩埋區。

環保局表示，近期和處置場業者就收運方式和費用達成協議，17日起已可將底渣運進處置場，天外天掩埋區的底渣不會再增加。至於目前堆置在天外天掩埋區的底渣，環保局將評估能否轉運處置場，或是就地篩分、熟化後再利用。

基隆市環保局將天化天焚化廠燃燒廢物產生的底渣，未篩分就堆置在緊急掩埋區，填平後又堆出一座小山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局將天化天焚化廠燃燒廢物產生的底渣，未篩分就堆置在緊急掩埋區，填平後又堆出一座小山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局堆置在緊急掩埋區的底渣未篩分，夾雜金屬物。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局堆置在緊急掩埋區的底渣未篩分，夾雜金屬物。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局堆置在緊急掩埋區的底渣未篩分，夾雜金屬物。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局堆置在緊急掩埋區的底渣未篩分，夾雜金屬物。記者邱瑞杰／攝影

基隆 廢棄物

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