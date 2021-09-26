2021基隆嶼國際磯釣賽落幕 胡怡仁獲封「磯釣王」頭銜

2021基隆嶼國際磯釣賽歷經2天賽事，今天落幕頒獎，由釣客胡怡仁在個人賽拿下磯釣王頭銜。基市府表示，希望所有參與賽事的選手在享受釣魚、親近大海的同時，也可以為海洋盡一份心力，對環境抱以更友善的態度，讓人們享受釣魚迷人之處，也能看見海洋生態之美。

基隆嶼國際磯釣賽25、26日登場，團體組每組3人，18組團體釣隊共54人，個人賽則有17組參賽。團體賽前3名昨天就揭曉，分別由台釣籤仔會、我愛大海、iso Tw分獲冠、亞及季軍，獎金各3萬、2萬及1萬元及獎狀。

26日登場的個人賽總決賽，前3名分別為胡怡仁、鄭清允及陳俊諺，各獲得3萬、2萬及1萬元獎金及獎狀。4至8名為蘇民安、曾懷民、林志賢、鄭程禮、郭先富，各獲獎金5000元及獎狀。

個人賽績分晉級24強的丁玉玫，是今年基隆嶼磯釣賽唯一的女性釣手，她是團體組亞軍我愛大海隊成員。個人賽未能晉級的選手，還可帶漁獲回港時秤重，競逐刺尾鯛科、黑毛、白毛「大尾獎」。刺尾鯛科大尾獎得主為周志成、白毛為何家維，每人可獲5000元獎金；黑毛大尾獎從缺。

基市府產業發展處長黃健峰說，基隆嶼風景優美，海水清澈，礁石底下魚群聚集，擁有豐富的漁業資源，是磯釣客眼中的磯釣天堂。市府2016年頒布島礁磯釣自治條例後，至今已受理申辦7854張磯釣證。今年磯釣賽受疫情影響，日本磯釣名人高橋哲也、田中貴、山元隆史等人無法參加，但透過預錄影片替同好加油打氣。

2021基隆嶼國際磯釣賽歷經2天賽事，今天頒獎後落幕。圖／基市府提供

2021基隆嶼國際磯釣賽歷經2天賽事，今天頒獎後落幕。圖／基市府提供

2021基隆嶼國際磯釣賽歷經2天賽事，今天頒獎後落幕。圖／基市府提供