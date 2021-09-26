民眾黨基隆淨灘 宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」

台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。立委邱臣遠表示，基隆作為首都圈國家海洋門戶，不能「站在陸地上講海洋」，只有透過環境教育，從小建立海洋知識，才能讓民眾愛上海洋，進一步疼惜基隆的海。

民眾黨秘書長謝立功和黨籍立委蔡壁如、邱臣遠及青鳶雨都志工服務團、基隆市潮境理海生態保育協會成員共近百人，今天到大武崙沙灘淨灘，共清出近30公斤垃圾。今年第4次與家人參與淨灘的王先生說，守護基隆的海洋跟黨派無關，最重要的是海洋教育要從小做起，家長更要以身作則。

邱臣遠說，綠色和平淨海團隊日前在基隆市水產動植物保育區海域，共清出422公斤海底垃圾。基隆的潮境公園海域，先前也傳出潛水人員對桶狀海綿五花大綁引發公憤，顯示國人對於海洋保育觀念不足。基隆海域面積是陸域的27倍，海洋有說不完的故事，希望民眾親海、知海、愛海，進一步疼惜基隆的海。