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民眾黨基隆淨灘 宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供

台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。立委邱臣遠表示，基隆作為首都圈國家海洋門戶，不能「站在陸地上講海洋」，只有透過環境教育，從小建立海洋知識，才能讓民眾愛上海洋，進一步疼惜基隆的海。

民眾黨秘書長謝立功和黨籍立委蔡壁如、邱臣遠及青鳶雨都志工服務團、基隆市潮境理海生態保育協會成員共近百人，今天到大武崙沙灘淨灘，共清出近30公斤垃圾。今年第4次與家人參與淨灘的王先生說，守護基隆的海洋跟黨派無關，最重要的是海洋教育要從小做起，家長更要以身作則。

邱臣遠說，綠色和平淨海團隊日前在基隆市水產動植物保育區海域，共清出422公斤海底垃圾。基隆的潮境公園海域，先前也傳出潛水人員對桶狀海綿五花大綁引發公憤，顯示國人對於海洋保育觀念不足。基隆海域面積是陸域的27倍，海洋有說不完的故事，希望民眾親海、知海、愛海，進一步疼惜基隆的海。

蔡壁如表示，看到基隆美麗的海岸線，讓人聯想到7600年才形成的藻礁景觀。守護自然景觀，是全民共識。謝立功則說，萊豬進口與源頭管理、明白標示主張背道而馳，呼籲大家年底公投，不要萊豬、要護藻礁，「兩好兩壞，投出未來。」

台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。圖／立委邱臣遠服務處提供

基隆 淨灘 台灣民眾黨

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