民眾黨基隆淨灘 宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」
台灣民眾黨今天在基隆大武崙沙灘舉辦淨灘活動，並宣導1218公投「兩好兩壞，投出未來」主張。立委邱臣遠表示，基隆作為首都圈國家海洋門戶，不能「站在陸地上講海洋」，只有透過環境教育，從小建立海洋知識，才能讓民眾愛上海洋，進一步疼惜基隆的海。
民眾黨秘書長謝立功和黨籍立委蔡壁如、邱臣遠及青鳶雨都志工服務團、基隆市潮境理海生態保育協會成員共近百人，今天到大武崙沙灘淨灘，共清出近30公斤垃圾。今年第4次與家人參與淨灘的王先生說，守護基隆的海洋跟黨派無關，最重要的是海洋教育要從小做起，家長更要以身作則。
邱臣遠說，綠色和平淨海團隊日前在基隆市水產動植物保育區海域，共清出422公斤海底垃圾。基隆的潮境公園海域，先前也傳出潛水人員對桶狀海綿五花大綁引發公憤，顯示國人對於海洋保育觀念不足。基隆海域面積是陸域的27倍，海洋有說不完的故事，希望民眾親海、知海、愛海，進一步疼惜基隆的海。
蔡壁如表示，看到基隆美麗的海岸線，讓人聯想到7600年才形成的藻礁景觀。守護自然景觀，是全民共識。謝立功則說，萊豬進口與源頭管理、明白標示主張背道而馳，呼籲大家年底公投，不要萊豬、要護藻礁，「兩好兩壞，投出未來。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言