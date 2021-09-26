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高年級實習生台東關山再現 思考是否開啟職場第二春
台東縣關山鎮農會「米國學校」附設的「穀倉咖啡」近期不斷飄出陣陣咖啡香，老人家們跟著講師余莉惠學習沖泡咖啡，部份阿公阿嬤學員過程中鮮奶未「冰鎮」，導致要進行無法順利打奶泡，才知道泡杯咖啡不容易，成功的學員則趕緊拿手機見證自己的第一次。
影星勞勃狄尼洛2016年主演「高年級實習生」，溫馨且療癒，影片中飾演70歲的「班」原先已經退休，卻重回職場印證自己「老有所用」，關山一群老人也以實際行動豐富人生，學習手沖咖啡，品嘗美味。
計畫專案經理人蘇桂仙說，社區老人家人數多，規畫「高年級實習生」計劃除教如何沖泡品咖啡，「米國學校」校長彭衍芳允諾提供「穀倉咖啡」做為老人家日後展現學習成果的場域，期許未來遊客到關山能喝杯「高年級實習生」親手所沖泡的「解憂咖啡」。
關山鎮公所課長林梓群說，豐泉社區發展協會執行110年台東縣府社區專案經理人「社區扎根創新補助計畫」，一群社區退休老人參與解憂咖啡職人研習，過去只泡茶的阿公阿嬤專注學習手沖咖啡、虹吸式咖啡沖泡方式和技巧，也考慮是否規畫職場第二春。
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