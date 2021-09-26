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帶星兒騎自行車 謝國樑：不是很重要的事 但讓我很快樂

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
小愛爸爸公益平台和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到台鐵舊隧道騎乘自行車，欣賞基隆河風光。圖／取自謝國樑臉書
小愛爸爸公益平台和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到台鐵舊隧道騎乘自行車，欣賞基隆河風光。圖／取自謝國樑臉書

基隆市前立委謝國樑近幾年陪伴女兒小愛成長，更加關注弱勢兒童生活。他成立的「小愛爸爸公益平台」，今年3月間和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到碧砂漁港放風箏，昨天又帶著星兒從基隆搭火車到五堵，在台鐵舊隧道一起騎乘自行車，欣賞基隆河風光。

謝國樑今天說，與星兒一起出遊並不是什麼很重要的事，卻讓他感到很快樂，因此特別在臉書貼文，留下活動紀錄，並與朋友分享心得。上次帶星兒放風箏，昨天騎自行車，希望可以帶他們到戶外動一動、流流汗。

謝國樑說，戶外騎自行車對一般人而言是很稀鬆平常的事，但對幾乎足不出戶的星兒來說是不容易的事。小愛爸爸公益平台和星兒協會半年前合辦1日陪伴活動，得到很多家長及志工正面回饋與鼓勵，因此籌辦第2次陪伴活動。

這場陪伴活動在昨天疫情稍緩時期成行，謝國樑認為，除了可讓星兒走出家門，與外界接觸，也可給長期辛苦照護他們的家長，有個喘息時間，稍稍釋放壓力。

謝國樑說，陪伴志工是他一直強調的公益類型，身為爸爸的他完全能夠體會，家長偶爾有喘息空間與時間，對釋放壓力是多大的幫助。昨天也很感謝許多年輕朋友來當志工，陪伴這些孩子出遊，希望未能可以再一起從事更多公益活動，把愛與關懷繼續散播下去。

小愛爸爸公益平台和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到台鐵舊隧道騎乘自行車，欣賞基隆河風光。圖／取自謝國樑臉書
小愛爸爸公益平台和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到台鐵舊隧道騎乘自行車，欣賞基隆河風光。圖／取自謝國樑臉書
小愛爸爸公益平台和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到台鐵舊隧道騎乘自行車，欣賞基隆河風光。圖／取自謝國樑臉書
小愛爸爸公益平台和基隆市星兒協會合作，帶領自閉症患者到台鐵舊隧道騎乘自行車，欣賞基隆河風光。圖／取自謝國樑臉書

謝國樑 基隆 自行車

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