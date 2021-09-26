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配合五倍券商機 花蓮推觀光振興三箭

中央社 / 花蓮縣26日電

配合中央發放振興五倍券商機，花蓮縣政府振興觀光三箭齊發，瞄準自由行遊客、旅行社、商圈夜市推出獎勵活動，獎項包括高級轎車、iPhone、百萬購物金等，吸引民眾遊花蓮。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，觀光市場可區分為旅行團及自由行，為了促進遊客至花蓮旅遊，針對兩大族群皆推出振興方案，將自10月8日至12月31日，希望帶動花蓮的食、宿、遊、購、行、消費，促進觀光產業復甦。

觀光振興「第一支箭」針對旅行社推出「花蓮縣政府旅行社獎勵計畫」雙重獎勵，旅行社於活動期間帶團30人以上，前往活動任一指定景點，於花蓮住宿1晚可獲得獎勵金新台幣1萬元，住宿2晚則再獎勵5000元。另外在活動期間，各旅行社帶團至花蓮旅遊人數累積加總，總人數最多的旅行社提供10萬元獎勵金。

「第二支箭」為「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」，民眾只要在花蓮合法旅宿業住宿1晚，並前往任一指定景點，至活動官網登錄相關資料，即可參加抽獎雙重抽，將百萬賓士車開回家，再抽百萬花蓮好Q購物金，活動提供超過500個獎項。

「第三支箭」則為振興夜市及商圈所推出的「花蓮FUN心購 月月抽iPhone」，民眾在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市，無論是用現金或振興五倍券，只要消費滿200元即可獲得一次抽獎機會（每人每天每店限得1次），透過掃描QRcode的方式登錄，就有機會抽到最新熱門商品如iPhone、MacBook Air、iPad Air等及花蓮好Q點數，總價值超過百萬元。

另外，觀光處指出，從10月開始，陸續推出各項大型活動，10月2日至10月31日的花蓮太平洋溫泉季，泡湯兼夜間漫遊；10月30日至11月28日紅面鴨歡樂派對盒，安排水上劇場演出及聲光水舞秀，每週再搭配派對主題變換不同風格；12月26日至明年1月1日舉辦太平洋觀光節，推出6天6夜精彩歌唱表演，歡迎大家帶著振興五倍券到花蓮享受東海岸的熱情。

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