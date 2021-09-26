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台東東河2消防分隊新廳舍今啟用 未來救災15分鐘內抵達

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣泰源消防分隊擴建廳舍，今揭牌啟用。記者施鴻基／攝影
台東縣泰源消防分隊擴建廳舍，今揭牌啟用。記者施鴻基／攝影

台東縣消防局成功大隊東河分隊增建和泰源分隊新建廳舍今天啟用，縣長饒慶鈴說，台東缺乏醫療資源，消防就是醫療救護的延伸，未來縣內出現災害或需要救護時，消防人員會在15分鐘內趕到。

台東縣消防廳舍近2年內不斷新建或擴建，以因應今年起中央陸續撥用的100名增額消防人員，總計超過3億元，已陸續完成達仁、台東、特搜、關山、都蘭分隊新建及增建，9月中豐榮分隊動土，今東河及泰源增建、新建廳舍落成，10月啟動大武分隊遷建、長濱分隊增建，明年完成特種搜救隊暨搜救犬訓練基地，並將爭取經費辦理知本分隊遷建，補強過去不足的消防、緊急救護戰力。

今天內政部長徐國勇、消防署長蕭煥章、立法委員劉櫂豪、議員許進榮、林東滿、高美珠、古志成、東河鄉長葉啟伸、鄉代會主席鄭志昌等人都到場，先為東河消防分隊剪綵，再為泰源分隊揭牌。

饒慶鈴說，台東21萬多人口分布在占縣內十分之一的土地上，偏鄉緊急救護、救災距離遙遠，所以她推動「一鄉鎮一高救隊」、「救護車即行動急診室」構想。

以東河為例，全鄉8123人口，有3個消防分隊， CP值看來不是很高，但確有需要，因東河地形狹長，南北約40公里，泰源、北源村等地若發生災害，消防、救護車從最近的東河分隊馳援需15至30分鐘，無法達到救急功效，所以決定在更山區的泰源增建消防據點。

徐國勇說，消防員是天使也是菩薩，除了中央會盡全力支持，也盼縣府編列經費可多支持。

台東縣東河消防分隊擴建廳舍，今剪綵啟用。記者施鴻基／攝影
台東縣東河消防分隊擴建廳舍，今剪綵啟用。記者施鴻基／攝影

台東 徐國勇 饒慶鈴

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