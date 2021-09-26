花蓮豐濱「石門雙心」被震碎 鄉公所注入能量新地標

花蓮豐濱鄉「石門雙心」石雕，曾是知名打卡景點，卻在今年7月被人發現，疑似因地震倒塌破碎，外界直呼「心碎了」。經鄉公所規畫，邀請在地藝術家創作「能量之地（Karanaman）」作品，代表此地以前是阿美族人徒步北上吃早餐的路段，盼成為新地標，邀遊客造訪為身心靈補充能量。

位於台11線60.5公里的「石門班哨角休憩區」，由於東臨大海、西面大山，景色秀麗，豐濱鄉公所於2012年設置雙心石雕，吸引不少遊客路過駐足拍照，卻在7月疑被震碎，鄉公所決定重新整理。

豐濱鄉公所表示，這次邀請來自在地港口部落的撒部．噶照（Sapud Kacaw），利用鋼筋、鐵網、水泥、田土等，創作長550公分的「能量之地」，不但代表重生，也用藝術連結地方生活與歷史。

撒部．噶照17、18歲當水泥工，期間學習許多泥作、木雕技巧，後投入藝術創作，曾獲得南島國際美術獎、Pulima藝術獎，作品曾在台北、高雄、桃園、花蓮、台東等地展出。

鄉公所指出，在過去交通不便的年代，港口部落阿美族人一早徒步北上豐濱或花蓮，路程經過石門海岸段，時間大約是吃早餐的時候，就會停留在舒適的位置稍做休息，面對大海享用準備好的飯糰便當早餐，補足能量體力繼續上路，因此族人以阿美族語命名此區段為Karanaman，也就是吃早餐的地方。