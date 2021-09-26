不能沒有你！宜蘭表揚體育有功人員、校園志工、金安獎

宜蘭縣政府今天表揚推展體育有功人員、家庭教育績優及校園志願服務人員、導護金安獎，其中包括推動輕艇運動的林裕堯教練、81歲導護志工林潘素子、導護老師王夢真及保健中心志工石心怡等人都入列，感謝他們長期在校園各角落所做出的服務及貢獻。

宜蘭擁有獨特水域環境，推展輕艇運動及比賽成績傑出，在今年的全中運拿下10面金牌，目前宜蘭有6位輕艇好手進入亞運培訓隊，賴冠傑更是台灣第一位進入世界盃排名第六名的好手。

吳沙國中是國內輕艇專業敦練密度最高的重點學校，教練林裕堯從事培訓選手已有11年，今接受推展體育有功人員表揚時表示，練習輕艇的過程中其實很累人，很多選手撐不下去，來來去去，所以只要學生肯努力，他都會幫忙培訓，當看到選手在賽事中的優秀表現很感動，就是給他自己最大的成就與回饋。

這次有6名導護老師榮獲「金安獎」，人美心美的凱旋國小王夢真老師從事導護19年，由於她甜美的外型與輕柔嗓音，成為宜蘭各大小活動的絕佳主持人。她認為，其實自己得獎不算什麼，真要感謝是導護志工，他們協助導護，不求回報默默付出，幫忙分攤很多工作，讓孩子上下學平安回家，最該感謝的是他們。

宜蘭縣有2700多名校園愛心志工，今年在疫情衝擊下，各領域志工協助學校防疫，其中81歲高齡的林潘素子在新生國小擔任導護志工14年，她當時是因為帶自己的孫子上下學而投入志工行列，至今熱心服務，守護學生行的安全。

中山國小志工石心怡目前在保健中心服務，擔任第一線防疫工作，早上7點多到學校幫學生手部消毒及測量體溫，為師生安全把關，從事志工6年來，家人都很支持，志工服務已成為她日常生活中的一部份。