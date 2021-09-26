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豐濱「心碎之地」重獲能量 東海岸石門新亮點

中央社 / 花蓮縣26日電

「曾是心碎之地，如今重獲能量」，東海岸知名打卡景點「石門雙心」，今年7月被發現倒塌斷裂，網友發文嘆「心碎了」。豐濱鄉公所整理規劃，全新的藝術裝置「能量之地」亮相。

「能量之地」在省道台11線60.5公里「石門班哨角休憩區」內，距石梯坪不到4公里，在海天一色美景襯托下，拍出來的照片十分吸睛。

豐濱鄉公所表示，這次全新作品「能量之地」是出自港口部落的撒部．噶照（Sapud Kacaw）創作，以鋼筋、鐵網、水泥、田土等材質完成，代表開始重生，希望用藝術來連結在地生活與歷史。

撒部．噶照17、18歲就開始當水泥工，期間學習到許多泥作的技巧，後來轉為藝術創作，作品曾在台北、高雄、桃園、屏東、台東等地展出，也曾獲南島國際美術獎優選、Pulima藝術獎評審團獎等殊榮。

豐濱鄉公所指出，石門段海岸這一區，在過去交通不便的年代，港口部落阿美族人一早徒步北上到豐濱或花蓮市，經過此段時，大約是吃早餐的時候，就會停留在舒適的位置稍做休息，面對大海，食用準備好的飯糰早餐，補足體力繼續上路；因此以阿美族語命名此區段為Karanaman，也就是吃早餐的地方。

如今公路交通便利，這段海岸風景美麗依舊，藉此作品回顧這路段曾經的記憶。民眾路過此路段駐足停留，讓大海自然景致襯托藝術作品，為身心靈補充能量。

早餐 石門 阿美族

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