百年銅像基座搬家議員質疑黑箱 文化局：已盡最大能力

基隆市政府在基隆火車站前打造國門廣場，有人倡議保存站前圓環超過百年歷史的銅像基座。市府兩度安排文化資產委員勘查後，依「可先行異地保存」決議移往他處。參與勘查委員事後得知，質問異地保存結論怎麼來的？市議員陳微仲表示，如果面對工程逕自黑箱決定，讓要重要的價值「讓路」，基隆是不是仍是不斷失去記憶的城市？

基隆市文化局長陳靜萍表示，銅像基座保存案沒有提報人，也不具文資身分，時間又很緊急，所以做了簡單的調查後異地保存。工程單位移置過程，文化局有派人完整監看跟紀錄，每一塊建材移走前都有編號，計畫在沙灣歷史園區重組。

基隆市政府在站前打造國門廣場，拆除圓環及移走故總統蔣中正銅像。當地最初是設日本首任台灣總督樺山資紀銅像，基座年代久遠，有人認為具有歷史和文化意義，應賦予文化資產身分並保存。

今年1月25日和3月5日市府安排文資委員勘查，第1次決議內容主要為基座創建於1917 年，具有潛在文化價值；就基座位址套繪國門廣場規劃設計圖進行分析，先行評估遷移位址並續審。第2次決議內容主要為在保存與發展的考量下，基座可先行異地保存，未來處理方式再行討論決定。

文化局9月15日召開文資審查會，參與勘查的委員得知市府已移走基座，表示詫異，不解第2次勘查的異地保存決議從何而來？「這是事後蒙太奇嗎？」

第2次勘查有3名文資委員參與，3人意見分別為基座與未來廣場應考慮是否設計融合，建議列冊追蹤。兼具保存與發展可考慮現地地下保存，建議登錄歷史建築。建議列冊追蹤，可登錄歷史建築，未來處理方式日後再行討論決定。

陳薇仲說，年初先有「神秘力量」讓此案僅辦理現勘，跳過文資審查會議程序，後來又用委員沒有說出的話做成「異地保存」結論，可能讓文資委員背黑鍋，更顯示文化主管機關無視文資程序的荒謬。超過百年的基座沒有完整調查，沒有審議文資身分就趕著拆解移到他處，不禁想問市府「到底在趕什麼？」