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「蒲公英」通過熱含量高海域 吳德榮：將成今年前三強颱

宜、花交界處地牛翻身 基隆2級 消防局未接獲災情報案

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
今天清晨6點21左右發生地震，震央在花蓮縣秀林鄉。圖／中央氣象局
今天清晨6點21左右發生地震，震央在花蓮縣秀林鄉。圖／中央氣象局

今天6點21左右發生地震，中央氣象局表示，震央在花蓮縣秀林鄉，深度45公里，震度為芮氏規模5.7。基隆市消防局表示，基隆震度2級，震後並未接獲傳出災情及報案。

國家災害防救科技中心6點半左右發出地震通報，氣象局地震觀測網即時地震速報資料顯示，各地測得最大震度分別為花蓮縣和平、宜蘭縣南澳、新竹縣竹東4級。

花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、宜蘭縣宜蘭市、桃園市三光、新北市、新北市烏來、苗栗縣南庄、台北市信義區、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、嘉義縣番路、雲林縣土庫3級。

台北市、新竹市、桃園市、基隆市、台中市、台東縣長濱、彰化縣彰化市、雲林縣斗六市、嘉義市、南投縣南投市、台南市佳里、高雄市旗山2級。

澎湖縣馬公市、台南市、高雄市、屏東縣小琉球1級。

地震 新竹

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