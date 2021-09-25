不用排隊預約登記領5倍券 台東警局派出所也提供服務

台東縣大武警分局金鋒分駐所繼去年提供鄉民登記及領取振興3倍券服務後，今天再次提供受理及發放振興5倍券的服務，不少鄉民前往分駐所辦理登記，預計10月8日發放。

大武警分局長吳正文說，金峰鄉是全縣沒有超商及郵局的鄉鎮，最近至少距離10公里，對鄉民非常不便，因此，今天起委由金鋒分駐所提供受理登記及發放5倍券的服務。

金峰鄉共5個村，且各村分散，不僅沒有郵局及超商，就連行政中心金峰鄉公所所在地，也沒有郵局及超商，去年振興3倍券登記發放，內政部就指示金峰分駐所代替郵局及超商角色。

今天振興5倍券紙本開始預約登記，金峰分駐所同步開始受理鄉民登記，截至下午5點已有50位鄉民完成預約登記，時間到10月1日止，預計10月8日開始發放。

「省時又方便！又最安全！」金峰鄉嘉蘭村陳姓村民說，村內大多是長者，要到臨近的太麻里鄉，僅能搭乘一天没幾班的公車，現在從家裡直接徒步到分駐所登記就好。