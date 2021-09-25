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基隆愛五路30年舊管汰換 漏水、水壓不足及路面全改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供

基隆市愛五路沿線超過30年沒更換自來水管，市議員童子瑋在7月行政院長蘇貞昌訪視時，爭取汰換，目前已全部完工，可改善漏水及水壓不足，路面也已重新鋪設，汽機車停車格及標線都一併重新規畫，煥然一新。

童子瑋今天說，自來水公司自5月中疫情爆發，全台進入第三級警戒之後，協助廟口汰換自來水管線，並將路面重新鋪設完畢。7月中，蘇貞昌院長視察時，他向市長林右昌建議，向蘇院長爭取愛五路沿線超過30年沒更換的自來水管，完成廟口夜市自來水管汰換工程的最後一塊拼圖。

童子瑋表示，民生用水是城市發展最基本的需求，在這次的疫情中，雖然市民的生計多少受到影響，但也正好利用這次的機會，把廟口周邊的自來水管線全面汰換，這是過去30年無法完成的重大工程，希望這次的改善，可以為市民帶來更好的用水品質。

童子瑋指出，除了自來水管線的改善，同時也向市府工務處及交通處協商，趁路面重新鋪設的時候，一併調整汽機車停車格，增加身障及卸貨區，並要求保留人行通道，他肯定這次的整體改善工程，也提升市民用路品質。

童子瑋說，大多數商業空間及消費都集中在廟口周邊，市中心也因為開發的早，並沒有建立管道系統，所以維護汰換自來水管或是其他線路，都比較困難，這次的愛五路水管汰換工程，感謝水公司及市政府各單位的幫忙，讓路證申請快速通過。為加速工程進度，採道路兩端同時施工，經費大約800萬元，可改善漏水及水壓不足的狀況。

基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供
基隆愛五路30年舊管汰換完工，漏水及水壓不足全改善了。圖／議員童子瑋提供

童子瑋 漏水 疫情

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