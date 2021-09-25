基隆外木山看燈塔懸日引熱潮 上傳懸日照可抽文創好禮

基隆外木山在中秋節前後可看到燈塔懸日美景，引發熱潮，外木山堤岸每天都有不少人搶拍。基隆市政府邀請民眾至外木山拍攝季節限定絕美燈塔懸日，只要將「燈塔懸日美照」上傳至基隆旅遊網FB粉絲專頁即可參加精美文創好禮抽獎，即日起至27日止。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，基隆外木山海岸一直是受到許多攝影師喜愛的日出景點之一，今年更是特別，從中秋節開始至9月27日清晨5點多，可欣賞到從燈塔正中央升起的太陽，此時的海面上也撒滿溫暖的橘紅晨光，形成絕美的日出畫面。

她說，為了鼓勵民眾來欣賞期間限定景色，邀請大家按照抽獎步驟，將自己拍攝的外木山懸日美照上傳至基隆旅遊網FB粉絲專頁，獎品內容為超可愛的兩用郵輪頸枕以及正濱漁港色彩屋造型的精美積木名片架。

外木山懸日美照抽獎活動，即日起至27日23點59分截止，邀請粉絲先至基隆旅遊網FB粉絲專頁以及活動貼文按讚分享，並上傳自己所拍攝之外木山燈塔懸日美照並且輸入自己所拍攝之時間，完成上述三項步驟後即可獲得抽獎資格。將會抽出3名郵輪頸枕以及7名正濱漁港色彩屋積木名片架之得獎者。

市府貼心提醒，請民眾切勿侵犯著作權法使用非本人所拍攝之相片參加抽獎，若經查發現為他人所拍攝之相片，屆時將取消得獎資格。

曾姿雯推薦，欣賞完外木山日出後，可利用台灣好行濱海奇基線回基隆市區，來一客基隆道地的早餐－餛飩湯搭配乾麵或手工蔥油餅，再到正濱漁港色彩屋、和平島、望幽谷、潮境公園體會基隆之美，並在潮境公園內等待夕陽靜靜地落下，當然不能錯過剛榮獲世界20大名市集之稱的廟口夜市，享用完經典在地美食，於凌晨還可至崁仔頂漁市感受此起彼落的熱鬧叫賣，最後用一碗鮮魚湯結束青春熱血的追日之旅，享受基隆24小時不斷電的魅力。

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