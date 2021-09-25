快訊

SOGO忠孝館驚爆確診者足跡！8樓家用家電今天暫停營業

蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障女遭無預警資遣求職碰壁 媒合廚房助理穩定發揮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
一案到底就業服務人員提供就業資源協助，降低求職阻礙並早日就業。圖／基隆就業中心提供
一案到底就業服務人員提供就業資源協助，降低求職阻礙並早日就業。圖／基隆就業中心提供

年近30歲的小姍（化名）是肢體障礙者，去年遭公司無預警資遣，頓時失去收入來源。小姍到處投遞履歷，卻因行動緩慢，無法得到雇主青睞，基隆就業中心六堵分站翁姓就服員積極進行輔導與協助，並運用就業促進工具「職場學習及再適應計畫」進行推介媒合，找到一個廚房助理職缺，比較需要定點工作，終於讓她順利重返職場。

小姍的父親因中風無法自理，需由母親照料，而妹妹又收入不穩，身為長女的小姍便一肩扛起家中的經濟重任。小姍在遭公司資遣後，家中經濟陷入困境，並心慌地到處找工作，卻因疫情及身障因素影響，遲遲無法順利就業。

基隆就業中心六堵分站的就服員瞭解她的狀況後，考量小姍並無專長且移動不便，所以運用了「職場學習及再適應計畫」，為她媒合可定點製作副食品的廚房助理職缺。除提高雇主雇用意願外，又可藉由專人輔導與傳授，提升小姍的職能及協助適應職場，達到雙贏的結果。

小姍非常珍惜這得來不易的機會，加上工作態度很好，她努力學習的態度，得到主管的肯定，在計畫期滿後仍持續受雇，目前已穩定就業超過3個月，職場可以讓她發揮。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，「職場學習及再適應計畫」是勞動部為協助特定對象等就業弱勢者就業準備及就業適應，透過事業單位或團體提供職場學習及再適應機會，使求職者順利重返職場。

不論是高齡者、長期失業者、身心障礙者或是更生受保護人等就業弱勢求職民眾，都可到基隆就業中心及六堵分站，讓一案到底就業服務人員提供就業資源協助，降低求職阻礙並早日就業。相關細節請洽基隆就業中心(02)24225263及六堵分站(02)24515020，或上「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 查詢。

職場 基隆

延伸閱讀

雙溪高中營造友善校園 學生體驗身障運動

北區國稅局表揚基隆5績優營業人 誠實納稅導入電子發票

里長反映基隆中正公園邊坡似滑動 林右昌：評估是否設監測

基隆無牌車占停車位3年無法解決　林右昌一怒1天拖走

相關新聞

風電作業船員 50天沒上岸

本報獲報指出，離岸風電大廠沃旭能源一艘海上作業船，海上停留長達五十天，比預期多出近一月，不僅船員無法回家和孕妻團聚，就連...

身障女遭無預警資遣求職碰壁 媒合廚房助理穩定發揮

年近30歲的小姍（化名）是肢體障礙者，去年遭公司無預警資遣，頓時失去收入來源。小姍到處投遞履歷，卻因行動緩慢，無法得到雇...

英文面試不卡關 4大句型助你過關斬將

Tell me about yourself（請介紹一下自己），這是個看似簡短卻絕不容許閃失的面試必考題。不少人會掉入陷阱開始高談與工作不相關的私人經歷與喜好

熱心主管「控管」員工吃喝、逼月存1萬 作為曝光網一面倒按讚

進入職場後會遇到形形色色的主管、同事，遇到哪種最令你哭笑不得呢？有民眾就遇到「熱心滿溢」的主管，不僅關心下屬吃的健康，還會監督她存錢，讓網友看了不禁大讚「太正能量了吧」！

符合勞基法退休條件員工遭資遣 雇主仍需給退休金

有關資遣、退休等勞資爭議屢見不鮮，符合退休條件的勞工，因公司業務緊縮、關廠、歇業或虧損等原因被資遣，常疑惑「該領的是退休...

女員工婚前一周竟遭資遣 公司構成婚姻歧視挨罰30萬

新北某電競設備公司的女性員工，去年4月與主管分享8月要結婚，卻在7月底、婚前一周被公司資遣，女員工向新北勞工局申訴後，勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。