身障女遭無預警資遣求職碰壁 媒合廚房助理穩定發揮

年近30歲的小姍（化名）是肢體障礙者，去年遭公司無預警資遣，頓時失去收入來源。小姍到處投遞履歷，卻因行動緩慢，無法得到雇主青睞，基隆就業中心六堵分站翁姓就服員積極進行輔導與協助，並運用就業促進工具「職場學習及再適應計畫」進行推介媒合，找到一個廚房助理職缺，比較需要定點工作，終於讓她順利重返職場。

小姍的父親因中風無法自理，需由母親照料，而妹妹又收入不穩，身為長女的小姍便一肩扛起家中的經濟重任。小姍在遭公司資遣後，家中經濟陷入困境，並心慌地到處找工作，卻因疫情及身障因素影響，遲遲無法順利就業。

基隆就業中心六堵分站的就服員瞭解她的狀況後，考量小姍並無專長且移動不便，所以運用了「職場學習及再適應計畫」，為她媒合可定點製作副食品的廚房助理職缺。除提高雇主雇用意願外，又可藉由專人輔導與傳授，提升小姍的職能及協助適應職場，達到雙贏的結果。

小姍非常珍惜這得來不易的機會，加上工作態度很好，她努力學習的態度，得到主管的肯定，在計畫期滿後仍持續受雇，目前已穩定就業超過3個月，職場可以讓她發揮。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，「職場學習及再適應計畫」是勞動部為協助特定對象等就業弱勢者就業準備及就業適應，透過事業單位或團體提供職場學習及再適應機會，使求職者順利重返職場。

不論是高齡者、長期失業者、身心障礙者或是更生受保護人等就業弱勢求職民眾，都可到基隆就業中心及六堵分站，讓一案到底就業服務人員提供就業資源協助，降低求職阻礙並早日就業。相關細節請洽基隆就業中心(02)24225263及六堵分站(02)24515020，或上「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 查詢。