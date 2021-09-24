水泥窯燒花蓮垃圾遭居民提告 台泥：少數人刻意誤導

花蓮台泥和平廠是全台利用水泥窯燒生活垃圾的首例，這個名為DAKA再生資源利用中心已於8月動工，每天最高可為花蓮解決200噸垃圾，燒垃圾可做到無臭無味。但鄰近的宜蘭澳花部落居民今到法院提告，抗議花蓮縣環保局審查這項垃圾處理程序有瑕疵，指控台泥和平廠煙囪有空氣汙染數值超標現象。台泥表示，和平廠排放數值遠低於全國環保標準，也在花蓮縣政府的法規標準範圍值內，對少數民眾刻意誤導資訊，深感遺憾。

台泥表示，DAKA再生資源利用中心屬於台泥DAKA二期計畫，完全不以營利為思考，公司投入40億元以上，委託世界前十大設計事務所規劃，採用日本川崎重工最先進的設計，未來將成為全台最大的開放環保園區，處理垃圾與廢棄物可以做到無臭無味，民眾甚至可以進入參觀，登高俯瞰太平洋，在處理垃圾的建築物中享用咖啡，做到與周遭環境融合。

台泥指出，未來台泥DAKA二期加上和平廠水泥窯，每日最高可處理200噸垃圾，解決花蓮垃圾目前堆積如山的困境，也將協助其他產業處理無法自行處理的工業廢棄物，透過廢棄物資源化轉為燃料與原料，也可減少碳排，預計每年可減碳超過4萬噸，相當於333萬棵樹的年吸碳量。

台泥指出，和平廠自2019年開始，為了協助花蓮處理生活垃圾，陸續參加地方座談會、說明會、專家小組會議、環評大會，並主動透過家戶拜訪等不同形式，陸續與周邊部落居民溝通，許多居民從抗議、不解，逐漸形成共識，願意與台泥攜手努力，打造和平村成為全台指標的環保聚落。