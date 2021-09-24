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宜蘭守護海洋環境 淨海大聯盟今誓師

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦淨海大聯盟誓師大會，縣長林姿妙親自擊鼓。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府舉辦淨海大聯盟誓師大會，縣長林姿妙親自擊鼓。圖／宜蘭縣政府提供

台灣四面環海，每個人都有維護海洋清潔的義務。有鑒於海裡不少廢棄物宜蘭縣政府今天舉辦淨海大聯盟誓師大會，由縣長林姿妙、蘇澳區漁會理事長蔡源龍共同簽署環境公約，同時進行淨海大聯盟授旗儀式。林姿妙今天特別頒授證書予當地漁民、潛水人員及海上巡守隊等，以宣誓宜蘭人守護海洋環境的決心。

縣府積極推動淨海聯盟，漁船、遊艇組成的「環保艦隊」負責打撈海面垃圾，宜蘭縣水上救生協會的「潛海戰將」是藉由專業潛水人員潛到海底撿拾廢棄物，至於東澳社區巡守隊，則負責巡護東澳漁業資源保育區，一同守護海洋環境。

縣府指出，根據相關研究顯示，超過8成以上的海洋廢棄物源於人為或其他活動產生，未來海裡的塑膠垃圾將比魚還多，因此呼籲民眾，從事相關觀光遊憩、漁撈作業時，帶回並妥善清理已產生的廢棄物、漁網，切勿任意拋棄。縣府期盼從源頭減少垃圾，以行動守護海洋，也歡迎熱愛海洋、喜歡潛水、清淨海洋愛好者加入，共同營造淨海空間。

宜蘭縣政府今天舉辦淨海大聯盟誓師大會，縣長林姿妙簽署環境公約。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天舉辦淨海大聯盟誓師大會，縣長林姿妙簽署環境公約。圖／宜蘭縣政府提供
淨海大聯盟誓師大會今在南方澳登場，淨海大聯盟授旗儀式同時進行。圖／宜蘭縣政府提供
淨海大聯盟誓師大會今在南方澳登場，淨海大聯盟授旗儀式同時進行。圖／宜蘭縣政府提供

廢棄物 宜蘭 林姿妙

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