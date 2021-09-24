宜蘭守護海洋環境 淨海大聯盟今誓師

台灣四面環海，每個人都有維護海洋清潔的義務。有鑒於海裡不少廢棄物，宜蘭縣政府今天舉辦淨海大聯盟誓師大會，由縣長林姿妙、蘇澳區漁會理事長蔡源龍共同簽署環境公約，同時進行淨海大聯盟授旗儀式。林姿妙今天特別頒授證書予當地漁民、潛水人員及海上巡守隊等，以宣誓宜蘭人守護海洋環境的決心。

縣府積極推動淨海聯盟，漁船、遊艇組成的「環保艦隊」負責打撈海面垃圾，宜蘭縣水上救生協會的「潛海戰將」是藉由專業潛水人員潛到海底撿拾廢棄物，至於東澳社區巡守隊，則負責巡護東澳漁業資源保育區，一同守護海洋環境。