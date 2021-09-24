北區國稅局表揚基隆5績優營業人 誠實納稅導入電子發票

基隆市元璋玻璃、吉隆有線電視等5家業者，獲財政部核定為開立統一發票績優營業人，北區國稅局今天前往各公司頒獎表揚。元璋玻璃董事長鄭文煜說，公司將傳統產業結合科技發展，進化玻璃產業，發展出太陽能光電、防彈、防爆、防火功能性玻璃。除誠實納稅，也導入電子發票，積極使用電子發票，善盡企業的社會責任。

北區國稅局基隆分局指出，今年基隆地區獲財政部核定績優營業人共5家，設籍基隆市營業人總家數2萬591家，獲獎率為萬分之2.4，獲獎者分別是元璋玻璃股份有限公司、欣隆天然氣股份有限公司、吉隆有線電視股份有限公司、華聯食品工業股份有限公司及航合有限公司，因誠實開立統一發票，及配合政府重要政策、善盡社會責任獲獎。

北區國稅局長王綉忠今天到元璋、欣隆及吉隆送獎牌及致贈台華窯與現代水墨藝術家劉國興合作之「台灣藍鵲長尾陣」瓷瓶。

王綉忠說，得獎績優營業人三年內將享有專櫃受理營業稅申報、專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正及各項稅務訊息、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者予以書面審核，及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等多項獎勵措施。