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里長反映基隆中正公園邊坡似滑動 林右昌：評估是否設監測

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會，對於有里長反映中正公園邊坡似有滑動情形，讓里內居民惶惶不安，林右昌指示水保技師先到場評估是否需設置監測系統，並將里長反映的排水動線等問題納入中正公園第三期規劃案一併處理。

座談會中有里長反映部分民眾利用無障礙坡道將機車駛入里內的公園停放。市府都市發展處回應表示，將會修正公園管理自治條例，把鄰里公園納入規範並訂定相關罰則。

另外有里長反映深澳坑路172巷口路面嚴重下陷，擔心影響人車安全，不過市府工務處勘查後發現土地為國有財產署管轄。林右昌指示，雖然權責屬中央，但為了公共安全，請工務處在1個月內處理完成。

還有里長反映，義七路、義六路靠近中正公園的邊坡有滑動情形，讓里內居民惶惶不安。林右昌說，為了安定民心，短期內先請水保技師到場評估是否需設置監測系統；另外，中正公園一、二期工程都已接近尾聲，即將展開的第三期規劃案範圍將會涵蓋天鵝洞到義六、義七路一帶，屆時會將里長們關心的水系、排水動線等一併處理。

基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會。圖／基隆市政府提供

林右昌 基隆

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