里長反映基隆中正公園邊坡似滑動 林右昌：評估是否設監測

基隆市長林右昌今天傍晚到信義區主持基層訪視座談會，對於有里長反映中正公園邊坡似有滑動情形，讓里內居民惶惶不安，林右昌指示水保技師先到場評估是否需設置監測系統，並將里長反映的排水動線等問題納入中正公園第三期規劃案一併處理。

座談會中有里長反映部分民眾利用無障礙坡道將機車駛入里內的公園停放。市府都市發展處回應表示，將會修正公園管理自治條例，把鄰里公園納入規範並訂定相關罰則。

另外有里長反映深澳坑路172巷口路面嚴重下陷，擔心影響人車安全，不過市府工務處勘查後發現土地為國有財產署管轄。林右昌指示，雖然權責屬中央，但為了公共安全，請工務處在1個月內處理完成。