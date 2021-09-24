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宜蘭淨海大聯盟誓師成立 宣誓守護海洋環境

中央社 / 宜蘭縣24日電

宜蘭縣長林姿妙號召下，縣府今天在南方澳漁港邀請漁民與潛水員近百人組成「淨海大聯盟」，並舉辦誓師大會，未來將負責打撈海洋垃圾，守護海洋環境。

宜蘭縣政府農業處表示，「淨海大聯盟」分為「環保艦隊」、「潛海戰將」與東澳社區巡守隊。「環保艦隊」成員由漁船及遊艇組成，相關人士負責打撈海面垃圾；「潛海戰將」由宜蘭縣水上救生協會潛水員組成，負責潛至海底撿拾廢棄物；東澳社區巡守隊負責巡護東澳漁業資源保育區。

農業處指出，縣內10處主要漁港在今年1月至8月，共清出589公噸垃圾。預計年底前，「淨海大聯盟」將再共同清除約100公噸的海洋垃圾，希望恢復海洋美麗風貌，達到永續目標。

縣府呼籲，民眾從事相關觀光遊憩或漁撈作業時，能將產生的廢棄物及漁網攜回妥善清理，不要任意拋棄，從源頭減少垃圾，用行動守護海洋環境。

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