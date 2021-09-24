高鐵宜蘭站明辦說明會 綠營意見書今流出「支持這站」

高鐵宜蘭站選址迄今未定案，交通部明天上午將在宜蘭縣農會大禮堂，舉辦宜蘭端站址方案地方說明會，來聽取各方建議。不過，今天卻流出一份綠營人士發起的意見書，要給行政院長蘇貞昌及交通部長王國材，且陳述人署名多為綠營宜蘭縣議員、鄉鎮長，且依內容來看，「縣政中心站」呼之欲出。

該份意見書沒有明白點出支持站址，但提到選址要顧及各鄉鎮市需求，甚至連土地取得也是考量之一，全文如下：

民進黨宜蘭縣議會黨團幹事長呂惠卿表示，自己是溪南的民意代表，要替溪南人爭取。她說，民眾搭高鐵一定要具便利性，最重要的是，站址選擇是要12鄉鎮市前往都方便，還得不塞車，要是該處平常就有塞車情形，加上高鐵建設不就塞爆了。

同樣也是溪南民意代表、宜蘭縣議員陳文昌提到，搭高鐵到宜蘭後，前往目的地的便利性很重要，因此周邊需要完整的聯外交通網，避免發生塞車。至於選址決定交由交通部來考量，雖然不是各鄉鎮的人都能滿意，但能是民眾可以接受的最大公約數。