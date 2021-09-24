高鐵宜蘭站明辦說明會 綠營意見書今流出「支持這站」
高鐵宜蘭站選址迄今未定案，交通部明天上午將在宜蘭縣農會大禮堂，舉辦宜蘭端站址方案地方說明會，來聽取各方建議。不過，今天卻流出一份綠營人士發起的意見書，要給行政院長蘇貞昌及交通部長王國材，且陳述人署名多為綠營宜蘭縣議員、鄉鎮長，且依內容來看，「縣政中心站」呼之欲出。
該份意見書沒有明白點出支持站址，但提到選址要顧及各鄉鎮市需求，甚至連土地取得也是考量之一，全文如下：
「非常感謝蔡總統、行政院同意評估高速鐵路延伸到宜蘭。總經費近2000億的高鐵延伸宜蘭計劃，將會為宜蘭帶來新的風貌，讓宜蘭更進一步脫胎換骨、融入大台北生活圈。同時與東部快速鐵路結合，完善東部交通網絡，改善東部長期被中央政府忽略了的交通不便的痛苦。
因此，為長遠發展考量，我們認為應審慎評估設站位址，希望既能符合投資效益也能兼顧未來發展的可能空間。我們提供以下幾點意見供中央參考：
1.優先考慮使用者的需求，讓要搭乘的旅客可以快速到達車站、讓下車的旅客方便迅速到達目的地。所以，我們希望選擇的位址要能儘量滿足各鄉鎮市的需求，是各鄉鎮市共同能接受的地方。
2.高鐵站應要有足夠量能的服務道路連接到主要道路，才不至於發生高鐵站外塞車、成為交通瓶頸，降低了高鐵快速運輸的目的性。
3.應評估未來宜蘭的發展需求與角色，借用此次高鐵延伸宜蘭的機會，透過都市計劃手段進一步規劃更完善的公共設施，連結宜蘭與北部地區，成為共同生活圈。
4.近來，因公共建設徵收民地的爭議事件時有所聞，不但民衆權益受損，也阻礙了重大建設的進度。我們認為應該以不損害民眾權益的方式徵用民地，或儘可能減少大量徴用民地。
5.我們感謝中央政府改善東部交通的決心，願意龐大經費投資宜蘭，也懇切希望中央能參酙上述幾點看法，透過專業評估慎選站址。」
民進黨宜蘭縣議會黨團幹事長呂惠卿表示，自己是溪南的民意代表，要替溪南人爭取。她說，民眾搭高鐵一定要具便利性，最重要的是，站址選擇是要12鄉鎮市前往都方便，還得不塞車，要是該處平常就有塞車情形，加上高鐵建設不就塞爆了。
同樣也是溪南民意代表、宜蘭縣議員陳文昌提到，搭高鐵到宜蘭後，前往目的地的便利性很重要，因此周邊需要完整的聯外交通網，避免發生塞車。至於選址決定交由交通部來考量，雖然不是各鄉鎮的人都能滿意，但能是民眾可以接受的最大公約數。
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