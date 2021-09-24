「憶曲來台東」25日登場 擋泥板女神將現身
今年台東藝術下鄉巡演「憶曲來台東」活動，邀請「擋泥板女神」方季惟、李麗芬以及「金曲歌王」施文彬，於明天現身成功鎮公所前廣場，和鄉親一起在星空下享受悠閒愜意。
台東縣政府表示，去年9月台東縣政府辦理老歌演唱會巡迴各鄉鎮，鄉親反應熱烈造成全場轟動，因此，今年文化處再度推出台東藝術下鄉巡演「憶曲來台東」活動，邀請方季惟等人。
台東縣政府文化處表示，這次活動舞台設計不同以往，活動背景以成功鎮公所前廣場一整排的樹木作為天然背景，在樹木間掛置玻璃球串燈，當夜幕降臨，點點燈光彷彿化作天上星星，打造輕鬆、歡樂、夢幻的戶外音樂派對。
文化處表示，成功鎮有多項著名景點、國際景觀以及美食值得走訪體驗及品嘗，難得造訪東海岸的方季惟也將於星空音樂派對演出後駐足成功鎮，期待藉由女神魅力掀起一波全新旅遊風潮，帶動成功鎮觀光。
文化處表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖較為趨緩，但為確保民眾能安心享受派對時光，活動將採取高規格防疫措施，實施人流管制並規範容留量上限，採取一進一出方式。
文化處指出，明天下午5時開放入場，須配戴口罩、填寫實名制表單、測量體溫，座位採梅花座，保持1公尺社交距離，如有發燒咳嗽等症狀請於家中休息，切勿前往參與活動。
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