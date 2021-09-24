挺農民度難關 劉櫂豪認購100箱釋迦

中國宣布暫停台灣釋迦輸入，衝擊即將上市的釋迦產業，立委劉櫂豪認購100箱台東鳳梨釋迦，也希望民眾一起幫農民度難關。

中國宣布蓮霧和釋迦暫停輸入，台東生產的釋迦超過9成銷往中國市場，受到嚴重衝擊。

農委會昨天成立「好釋連蓮」預購平台，台東縣籍立法委員劉櫂豪當場認購台東釋迦，力挺台灣水果。

劉櫂豪今天表示，中國政府在中秋連假期間片面無預警宣布台灣釋迦與蓮霧禁止輸入中國，對於台東的釋迦農有重大影響，為了幫助農民度過難關，協助農產品行銷，農委會已允諾編列新台幣10億元經費，協助農民建構完善外銷冷鏈系統，外銷運費加碼獎勵以及海外市場行銷等措施。

他表示，農委會今年度規劃目標，行銷國際市場鳳梨釋迦5000公噸、蓮霧1000公噸，主要針對新加坡、加拿大、馬來西亞、港澳、印尼等，並積極強化原有市場。

劉櫂豪說，除了積極拓展國際市場，農委會也成立「好釋連蓮」預購平台，昨天正式上線，並研擬推出以振興五倍券、農遊券購買釋迦及蓮霧的加碼方案，提升消費者購買意願。

他表示，台東鳳梨釋迦盛產期約從12月開始，預購平台下單後，要等農產品採收才會到貨，「但是優質農產品是值得等待的」，因此他昨天立即預購100箱台東鳳梨釋迦，同時希望民眾一起來採購台灣優質水果。