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再現布農族佳心舊社 花蓮縣府奪國家卓越建設獎

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮縣政府重建「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示」，再現布農族百年山區地景，榮獲2021年國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎。

花蓮縣長徐榛蔚昨晚北上受獎，她今天表示，這項計畫歷經花蓮縣文化局前後任局長接力推動，以佳心舊社為據點，連結相關土地管理機關，整合建築學、考古學及人類學等專業領域，助推台灣原住民族有形、無形文化資產與承襲傳統工法的保存維護。

她說，家屋重建過程非常不容易，建造時使用當地的櫸木，感謝在地族人張忠義家族、地方耆老、部落青年及執行團隊的堅持不懈，將石材從山腳徒步背運回佳心，才能重新蓋回百年前的房子。

徐榛蔚表示，有些部落已逐漸凋零，透過薪火相傳的力量，一棒接一棒地讓這些富含智慧的袓屋重新蓋回來後，期盼未來有更多遊子返鄉或外地人才注入新血，一同認識台灣這塊寶地。

佳心舊社位於拉庫拉庫溪中游，坐落花蓮縣卓溪鄉，此處已被劃為玉山國家公園東部園區。此地原為布農族人生活領域，1933年至1934年族人遭日本政府集團移住下山，歷經80餘年，石板家屋傾頹、耕地荒蕪，聚落回歸森林自然狀態。花蓮縣政府在2019年公告登錄為文化景觀，並爭取中央經費重建。

徐榛蔚表示，花蓮縣府曾在國家卓越建設獎中榮獲最佳規劃設計類、最佳施工品質類、最佳社會住宅類等3個金質獎及1個優質獎，這次是縣政府首次獲得最佳環境文化類卓越獎項目。

徐榛蔚 布農族人 玉山國家公園

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