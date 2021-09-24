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礁溪鄉公所修繕廠今開幕 五倍券也能買二手傢俱

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠」為縣內12鄉鎮市公所中，唯一一座大型傢俱修繕場域，並於今天開幕。記者林佳彣／攝影
「礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠」為縣內12鄉鎮市公所中，唯一一座大型傢俱修繕場域，並於今天開幕。記者林佳彣／攝影

廢棄家具回收利用再創新生命，垃圾也能變黃金。有鑒於民眾丟棄不少傢俱狀況不差，宜蘭縣礁溪鄉公所特別成立「礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠」，透過清潔隊巧手後拍賣，落實資源回收再利用的理念。該廠今天開幕並舉辦二手家具拍賣會，檜木衣櫃、實木桌椅等逾200件好物以市價3到4折不等販售。另外搭上五倍券熱潮，礁溪鄉公所表示，五倍券等同現金，「可以給民眾方便」，能以五倍券來消費。

配合民眾年前大掃除丟棄大型傢俱，礁溪鄉公所每逢農曆春節前1個月免費清運。礁溪鄉公所清潔隊長尤秀美說，載運回來的木質傢俱，不少具有古董級價值，若直接破碎、丟掉很可惜，因此成立礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠。

該廠為縣內12鄉鎮市公所中，唯一一座大型傢俱修繕場域，設有展示空間和資源回收多功能教室，更是礁溪鄉環保業務、環境教育推廣的重要場所。清潔隊員會將鄉內床鋪、櫥櫃、桌椅等巨大垃圾集中處理、分類後，進行補漆、鎖緊螺絲等簡易修復，以及利用木片、玻璃瓶製作工藝品。

礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠今天舉辦二手家具拍賣會，現場有農具風鼓、梳妝台、古董衣櫥、縫紉機等傢俱，以及廢樹木雷雕作品、廢玻璃瓶藝術燈等回收再利用工藝品，以市價3到4折販售。礁溪鄉大忠社區理事長林福山以6000元買到檜木衣櫃，大讚要留在家裡當古董，現場還有民眾一口氣買走上百張學生課桌椅。

今日逾200件再生傢俱共拍賣出7成，販售所得超過6萬元，礁溪鄉長張永德說，除了充實鄉庫，也會用於捐助弱勢族群。礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠位在礁溪鄉興農路266號，開放時間為周一至周五09:00至16:00，歡迎民眾參觀選購。

礁溪鄉公所清潔隊以木片、玻璃瓶製作工藝品。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所清潔隊以木片、玻璃瓶製作工藝品。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠今天舉辦二手傢俱拍賣會，不少民眾來說撿寶。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠今天舉辦二手傢俱拍賣會，不少民眾來說撿寶。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉大忠社區理事長林福山以6000元買到該檜木衣櫃。記者林佳彣／攝影
礁溪鄉大忠社區理事長林福山以6000元買到該檜木衣櫃。記者林佳彣／攝影
二手傢俱拍賣會現場一台農具風鼓，以6000元拍賣成功。記者林佳彣／攝影
二手傢俱拍賣會現場一台農具風鼓，以6000元拍賣成功。記者林佳彣／攝影
二手傢俱拍賣會現場有一台縫紉機。記者林佳彣／攝影
二手傢俱拍賣會現場有一台縫紉機。記者林佳彣／攝影
礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠今天舉辦二手傢俱拍賣會。記者林佳彣／攝影
礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠今天舉辦二手傢俱拍賣會。記者林佳彣／攝影

拍賣會 資源回收

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