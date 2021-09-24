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明起3天AZ、BNT疫苗接力到貨？ 陳時中鬆口證實

門諾護理師愛的抱抱、講笑話 學生打疫苗不緊張

中央社 / 花蓮縣24日電

國高中生BNT疫苗開打，為避免學生反覆看到接種過程緊張害怕、導致暈針，門諾醫院用布簾設置獨立接種區，播放流行歌曲，還有護理人員講笑話、愛的抱抱，舒緩學生緊張心情。

花蓮門諾醫院承接花蓮縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗學生專案，自今天起協助花蓮市區國高中共6所學校、近3600名學生完成疫苗注射，今天首站在花蓮女中。

門諾醫院家醫科主任黃煒霖表示，院方安排小兒科、胸腔科及急診醫師加入問診行列，為學生詳細說明，解答心中疑惑，安心接種疫苗。

門諾醫院指出，由於不少學校出現學生因過度緊張等狀況導致暈針，院方捨棄大型接種場地宇美町式的接種方式，將接種區以布簾區隔、遮蔽成獨立區域，放音樂營造輕鬆氛圍，等待同學看不到別人扎針反應，減少反覆刺激，有效降低緊張感。

門諾醫院指出，很多學生怕打針，甚至要求護理人員抱抱她、講笑話等，轉移注意力，護理人員有求必應，也讓接種現場充滿笑聲。

黃煒霖提醒同學，接種疫苗後幾天，盡量減少運動，多喝水、多休息，若身體出現明顯且持續不適感，應盡快就醫讓醫師評估。

對即將接種的學生，他也提醒，接種前一晚避免熬夜，保持正常作息、不要胡思亂想，接種當天要記得吃早、午餐，不要空腹，以減少暈針情形的發生。

疫苗 醫師 BNT

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