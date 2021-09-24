好市多買白米發現白色異物 花蓮衛生局查疏失限期下架

花東米品質向來受消費者肯定，富里鄉一家米廠生廠的白米供應好市多賣場，近日卻有消費者發現，白米疑似混入矽膠。花蓮縣衛生局查核發現，是碾米工廠使用加成型食品級矽膠維修管路接縫點時，不慎掉入，已限期回收下架銷毀。

衛生局調查，該碾米工廠本月17日主動通報，供應好市多的白米因消費者發現白色異物，決定召回。該批白米數量1080包，每包9公斤共9720公斤，只供應桃園好市多，目前好市多已通知會員該批產品可退貨。

衛生局表示，已限期碾米工廠1個月內完成回收下架銷毀，並全面檢查生產環境及設備，不得再有類似情況。

此事也引起富里鄉農會關切，理監事今天米廠關切管理是否落實。鄉農會強調，農會白米從碾製過程到成品包裝乃至成品存放，都有完整防護措施，而該私人米廠事件是無心之過，米廠已盡力改善並提供後續服務。

此外，有媒體報導在影像內容引用吉安鄉農會碾米廠作業情況，造成外界誤解，吉安鄉農會鄭重出面澄清，強調吉安白米並沒有供應好市多，且農會對於白米的來源及成分向來嚴格把關，並按食用米制定品質規格進行標示、包裝，請消費者安心選購食用並繼續支持。