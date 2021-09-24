南迴三寶小米、紅藜、樹豆 陽光淬鍊成健康美食

小米、紅藜、樹豆被譽為「南迴三寶」，經海風吹襲、陽光淬鍊後另有風味。農糧署邀請廚藝專家做成餐桌上的健康美食，讓消費者認識這些原鄉珍寶。

年輕的廚師吳鎮宇今天上午在台東市博愛路「台東縣農漁物產館」展現「國產雜糧創意料理」，以南迴雜糧三寶小米、台灣藜（紅藜）、樹豆為食材，加上台東特色作物洛神葵的絕妙組合，成為餐桌美食。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，台東縣目前原鄉雜糧種植面積約250公頃，年產量約360公噸，其中小米、台灣藜及樹豆為主要作物，分布於南迴線的達仁、大武、金峰、太麻里鄉，少量在延平鄉和海端鄉。

徐煇妃表示，小米常煮成小米飯、小米粥、小米麻糬，或釀成小米醋、小米酒。台灣藜為台灣原生植物，相關產品包括麵食、能量棒、酵素飲品，也跨足生技產業如面膜、香皂、養生膠囊。樹豆可加入排骨成湯或煮熟加入沙拉，今年更開發樹豆鹹醬、抹醬、茶包及能量包。原住民喜歡煮湯稱為「勇士豆」。

徐煇妃說，原住民的傳統雜糧作物多具耐旱低需肥的特性，即使在嚴苛的環境也能良好生長，非常適合施行有機、友善栽培。加上南迴線的海風和熾熱陽光的淬鍊，品嘗時更有一番風味。