9/30起試辦重機上蘇花改 騎士:不能併排、塞車恐更嚴重

蘇花改目前僅限小型車、大客車，以及大貨車通行。交通部公路總局昨天宣布，蘇花改9月30日中午起，試辦6個月，開放251c.c.大型重機通行，包含黃牌和紅牌均可上路；同時在試辦期間，辦理評估作業以蒐集相關數據和資料分析，作為後續推動的決策基礎。不過，就有重機騎士就說，開放通行是好事，但是規定不能併排，恐怕會讓塞車問題更加嚴重。

公路總局指出，大型重機駕駛人應依速限標誌行車，進入隧道時須開大燈、與前車保持50公尺安全距離，以及禁止行駛路肩、超車、同車道併駛。

宜蘭一名黃姓重機騎士認為，蘇花改能夠開放通行很好，讓重機騎士有條安全的路，不過仍有一些疑慮。他表示，蘇花改是省道，省道本來就是要讓機車行駛，不論白牌、黃牌或紅牌；而且，聯結車和大貨車先前未試辦即上路，為何重機就需要。

對於蘇花改不能併排的規定，黃姓騎士有所疑慮，一輛大型重機比照一輛汽車，如果用路人守規矩，一輛接一輛會塞到爆炸；若是一個10輛、20輛以上的重機車隊上蘇花改，恐怕引發觀感不佳，甚至塞車情形。黃姓騎士就擔心他人覺得蘇花改原本已經很塞，開放重機又更塞，會發生敵視行為，「在這樣的前提之下，因為可能會被逼車，我寧可選擇舊路。」

公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，會請公正單位在試辦期間，針對大型重機的駕駛行為進行評估。四工處說明，蘇花改隧道僅單一車道，大型重機靈活性高，騎士可能會有超車的想法，就怕其併排或太接近其他大貨車等車輛，會有死角或其他危險情形發生，因此禁止併排。

宜蘭縣政府警察局交通警察隊說，重機誤闖蘇花改已是常態，每天幾乎都有；9月30日起試辦的初期，將在隧道、高架區加派警力來提升見警率，以期讓重機上路較有秩序。