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亞泥礦權展延法院判決撤銷 部落族人意見分歧

中央社 / 花蓮縣24日電

亞泥新城礦權展延案日前遭法院判決撤銷確定，亞泥運作攸關當地就業及居住安全，礦區所在地玻士岸部落族人各有意見，近日將召開部落會議，凝聚族人意見。

經濟部核准亞泥新城山礦區礦業權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，亞泥提上訴，二審16日駁回上訴而確定。

但因礦業法未修法，亞泥敗訴後，礦業權回到「提出展延申請中」，採礦權者在申請礦業權展限期間仍能繼續採礦。

玻士岸部落由6個部落組成，分散在太魯閣國家公園、秀林鄉富世社區等地，玻士岸部落會議主席洛帝．尤道今天指出，尊重族人表達個人意見，但不樂見族人擅用部落名義代表發聲，澄清目前部落仍未達成共識。

洛帝．尤道表示，部落對任何開發計畫不預設立場，接受所有依循原住民族基本法第21條提出召集部落會議請求，對亞泥的意見，下週起將召開3場部落說明會，凝聚族人看法，統一對外說明。

對亞泥提告的鄭文泉、白美花說，「官司打贏了，亞泥照樣炸山」，居住在礦區下60多戶、200多人的居住安全、土地安全仍看不到未來，礦業法不修法，不會有正義的一天。

亞泥指出，去年9月1日正式向秀林鄉公所送件申請部落諮商後，積極與玻士岸部落溝通，已辦理3場說明會，提出利益分享機制，力求共存共榮，目前諮商程序仍持續進行中，期盼成為尊重原住民族的典範案例。

原住民 太魯閣國家公園 礦業法

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