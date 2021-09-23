揹石材徒步回鄉重現布農百年地景 獲國家卓越建設獎

花蓮縣府近年用心推動拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造，結合在地布農族人，從記錄、保存到重建，一步步再現拉庫拉庫溪流域百年布農舊社風貌，國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎肯定，縣長徐榛蔚今晚北上受獎，感謝每位參與的學者、地方耆老與部落族人，期盼大家一同認識台灣這塊寶地。

根據口傳資料，布農族人於18世紀初，從中央山脈西側，遷居拉庫拉庫溪流域並發展聚落，以狩獵、務農為生，當時建立12個布農族蕃社，約126戶、1400多位布農族人在此生活，佳心舊社就位於拉庫拉庫溪中游，但族人80多年前遭日本政府迫遷下山，此處現已被畫為玉山國家公園東部園區。

花蓮縣政府從2017年起，爭取中央經費與中研院團隊展開佳心舊社的歷史現場再造工作，縣府與學者專家、部落族人共同攜手，透過記錄舊社遺構、重建家屋、地方培力等面向，一步步為布農傳統領域作文化調查與復振，2019年更公告登錄為文化景觀。

縣府的用心獲得「國家卓越建設獎」肯定，今晚在台北市君悅飯店頒獎，徐榛蔚率縣府團隊北上領取「最佳環境文化類卓越獎」。

她說，這個案子的執行非常困難，像是建造附屬家屋時，使用當地櫸木，並由在地族人將石材從山腳徒步背回佳心舊社，非常辛苦，很感謝在地族人張忠義家族支持，也很感謝執行團隊、學者、地方耆老、族人與部落青年的參與。

徐榛蔚表示，縣府去年在最佳規畫設計類、最佳施工品質類及最佳社會住宅類，獲得3個金質獎與1個優質獎，今年進一步獲得最佳環境文化類卓越獎，能夠連年得獎非常不容易，即使有些部落逐漸凋零，但透過薪火相傳的力量，蓋回百年布農祖屋，相信未來會有更多遊子返鄉，或是外地人才加入，一同認識台灣這塊寶地。