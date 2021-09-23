行動不便者救星 輔具裝設光LED燈與反光貼紙

基隆市警局交通隊表示，行動不便者在道路上屬於弱勢族群，因此拜會社團法人基隆市脊髓損傷者協會，協助會員在電動輪椅裝設閃光LED燈、張貼反光貼紙，並宣導交通安全觀念及法令，滅少意外和危險發生。

交通隊今天表示，為了提高身障者及行動不便市民朋友使用醫療輔具反光辨識度，昨晚前往脊髓損傷者協會，對行動不便者進行交通安全觀念及法令宣導。行動不便者是道路弱勢族群，夜間時段風險更高，因此也協助會員在輔具上裝設閃光LED燈及張貼反光貼紙。

交隊隊組長楊弘亮提醒行動不便民眾，在外應遵守交通安全守則，包括熟悉路權、遵守法規、過路口時應互相看見、不作沒有絕對安全把握的交通行為、養成不作妨礙他人安全與方便的交通行為，以及別成為無辜的事故受害者等。

交通隊說，基隆市路幅較窄，行動不便市民朋友經常與汽、機車爭道，甚至容易駛入大型車駕駛人的視野死角，提醒行動不便市民朋友，除自身遵守交通規則，也應注意往來車輛是否遵守交通規則。