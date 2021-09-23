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花蓮分流舉辦義民節 客屬會今發敬老金

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮義民節因應防疫分為3場次舉行，傳承客家精神。圖／花蓮縣政府提供
花蓮義民節因應防疫分為3場次舉行，傳承客家精神。圖／花蓮縣政府提供

花蓮吉安鄉、鳳林鎮和富里鄉是縣內主要的客家庄，縣府客家事務處因應防疫措施，首度以分區、分流方式分別在花蓮北、中及南區舉行義民祭，今天在鳳林鎮長橋義民亭舉行第一梯次活動，内容包括挑擔奉飯、祭祀儀式及多元義民主題活動，傳承客家義民精神。

花蓮縣長橋褒忠義民亭主委劉喜湘說，鳳林長橋里是中區重要的客家庄，居民生活通常都以客家話交流，當地客家人口佔了將近9成，其中義民亭是鄉親重要的信仰中心，今天率先舉辦義民祭文化活動，有別於往年參與民眾集中到場，這次活動採邀請制，並分梯輪流祭拜與參加活動，管控進場人數。

客家處長彭偉族表示，客家信仰為客家人生活中不可或缺之一部分，今年為了兼顧防疫及文化傳統，不斷與花蓮各單位開會討論舉辦形式，最後決定將奉飯祭祀與活動分開舉辦，奉飯儀式已在8月20至26日在花蓮義民亭分流舉辦，活動也分散在北中南鳳林鎮長橋義民亭、富里竹田義民亭及花蓮義民堂等3個地點。

花蓮義民祭文化活動訂於9月30日於富里竹田義民亭舉行，10月2、3日則回到花蓮義民堂舉行。另外，今天花蓮縣客屬會鳳林分會頒發重陽敬老禮金給鎮上人瑞，鳳林鎮90歲以上人瑞高達43位，其中更有4位100歲以上，最長壽者為107歲的耆老，由子孫代領。

花蓮縣府因應防疫措施，首度以分區、分流方式分別在花蓮北、中及南區舉行義民祭，今天在鳳林鎮長橋義民亭舉行第一梯次活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府因應防疫措施，首度以分區、分流方式分別在花蓮北、中及南區舉行義民祭，今天在鳳林鎮長橋義民亭舉行第一梯次活動。圖／花蓮縣政府提供

義民祭 人瑞 信仰

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