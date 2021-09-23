花蓮分流舉辦義民節 客屬會今發敬老金

花蓮吉安鄉、鳳林鎮和富里鄉是縣內主要的客家庄，縣府客家事務處因應防疫措施，首度以分區、分流方式分別在花蓮北、中及南區舉行義民祭，今天在鳳林鎮長橋義民亭舉行第一梯次活動，内容包括挑擔奉飯、祭祀儀式及多元義民主題活動，傳承客家義民精神。

花蓮縣長橋褒忠義民亭主委劉喜湘說，鳳林長橋里是中區重要的客家庄，居民生活通常都以客家話交流，當地客家人口佔了將近9成，其中義民亭是鄉親重要的信仰中心，今天率先舉辦義民祭文化活動，有別於往年參與民眾集中到場，這次活動採邀請制，並分梯輪流祭拜與參加活動，管控進場人數。

客家處長彭偉族表示，客家信仰為客家人生活中不可或缺之一部分，今年為了兼顧防疫及文化傳統，不斷與花蓮各單位開會討論舉辦形式，最後決定將奉飯祭祀與活動分開舉辦，奉飯儀式已在8月20至26日在花蓮義民亭分流舉辦，活動也分散在北中南鳳林鎮長橋義民亭、富里竹田義民亭及花蓮義民堂等3個地點。