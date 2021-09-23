花蓮鬧區進行地下道工程改善 機車道即起封閉施工
花蓮市市區要道中山路地下道近日施工刨鋪機車道，要提升行車安全性。公所考量該路段車流量大，施工空間也有限，必須封閉機車道，改走汽車道，市長魏嘉賢籲請機車騎士行經時，依現場人員引導，並放慢速度小心駕駛。
中山路地下道是市區重要道路，連結火車站前後站及中山路鬧區。市公所接獲縣議員魏嘉彥及民眾反映，指地下道路面不平整，經過時會有不規律震動情況，希望改善。
市公所今年初提案爭取前瞻基礎建設計畫經費，希望改善地下道道路及排水設施，但未獲中央核定，為保障市民安全，決定先運用開口合約，請廠商改善兩側機車道柏油路面，即日起至29日封閉機車道施工。
市長魏嘉賢說，這次除了路面刨鋪外，也將檢測管線，連排水系統及人孔蓋等都會一併處理。因為機車道路幅狹小，大型機具無法進入，只能以小型機器刨除路面，必須封閉機車道，請民眾這段期間路時，一定要放慢速度，小心駕駛。
魏嘉賢說，3年多前0206大地震時，中山路地下道機車道也出現欄杆碎裂、牆面有裂縫情況，當時已邀請台灣省土木技師公會人員現勘，確認主結構沒有問題。不過，中山路地下道若要全面整修，經費龐大，非市公所可以負擔，會持續向中央爭取經費，努力提升中山地下道的景觀與安全性。
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