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台東縣府加碼 60歲以上長者免費配老花眼鏡

中央社 / 台東縣23日電

台東縣政府近年辦理「老花正潮」敬老好視力專案，為65歲以上長者免費配老花眼鏡，縣長饒慶鈴今天宣布，投入預算新台幣200萬元，加碼擴大為60歲以上長者免費配老花眼鏡。

台東縣成為全國第一個補助60歲以上長者配老花眼鏡的縣市。

饒慶鈴表示，台東縣老年人口截至8月底總計3萬8337人，比例達17.92%，預防及延緩失能是高齡社會重要的一環，尤其台東長者視力障礙約占12.28%，影響生活品質及安全性，因此，縣府自2019年積極辦理「老花正潮」敬老好視力公益專案。

饒慶鈴感謝新北市「銀光未來創新協會」創辦人朱立倫，媒合資源及各界善款，補助設籍台東65歲以上中低、低收入戶弱勢民眾；去年8月起擴大配鏡對象為65歲以上縣民，守護更多長者的視力健康，開辦至今已幫助縣內65歲以上9600名長者擁有屬於自己的老花眼鏡。

現代社會民眾幾乎離不開3C產品，饒慶鈴說，為鼓勵大家注重視力保健觀念、延緩失能，今年度特別以縣預算200萬元經費，自9月起加碼為60歲以上縣民免費配眼鏡，比照65歲長者的規格，每副老花眼鏡補助新台幣500元，為全台第一個下修年齡的縣市，預估今年嘉惠縣內近1萬名長者。

社會處長陳淑蘭表示，此專案持續與台東縣衛生局共同推行，另今年度將結合長青嘉年華系列活動，自9月24日起至10月18日搭配老歌下鄉演唱，規劃12場次下鄉駐點服務，協助偏鄉長者驗光配鏡，希望守護縣內老人家的視力健康、增進生活品質。

配鏡資格須設籍台東縣並年滿60歲（民國50年次出生），可持個人身分證件及印章，到縣府特約合作的16家眼鏡行驗光配鏡。

老花 台東 視力

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