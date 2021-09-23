宜縣府攜手蘭陽青年會 打造羅東多功能綜合運動館

宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會神父秘克琳今天簽署合作協議書。中央、縣府斥資1億3744萬元的羅東多功能綜合運動館，預計今年招標、開工，並於2023年初完工。林姿妙表示，宜蘭是個多雨的城市，希望該館落成後，能讓更多鄉親不受天氣限制來運動，並期盼打造一個運動的縣市。

有鑒於宜蘭縣一年下雨日高達200天，民眾從事球類運動、戶外活動頻受限制，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫預算，獲核定經費1億元，加上縣府自籌3744萬元，興建羅東多功能綜合運動館，提供縣民一個遮風擋雨的優質運動園區。

羅東多功能綜合運動館位於羅東鎮文教中心，四周緊鄰聖音幼兒園、北成國小、羅東高商等校。主場館為多元運動環境，可作為籃球場、排球場、羽球場、 滑輪溜冰場等功能，並建置室內環型跑道、園區慢跑健走步道，以及各類運動教室。另外，一棟既有建築空間活化，規劃教室、廁所、淋浴間，還有賣店等用途。