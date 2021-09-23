快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

宜縣府攜手蘭陽青年會 打造羅東多功能綜合運動館

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會神父秘克琳今天簽署合作協議書。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會神父秘克琳今天簽署合作協議書。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會神父秘克琳今天簽署合作協議書。中央、縣府斥資1億3744萬元的羅東多功能綜合運動館，預計今年招標、開工，並於2023年初完工。林姿妙表示，宜蘭是個多雨的城市，希望該館落成後，能讓更多鄉親不受天氣限制來運動，並期盼打造一個運動的縣市。

有鑒於宜蘭縣一年下雨日高達200天，民眾從事球類運動、戶外活動頻受限制，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫預算，獲核定經費1億元，加上縣府自籌3744萬元，興建羅東多功能綜合運動館，提供縣民一個遮風擋雨的優質運動園區。

羅東多功能綜合運動館位於羅東鎮文教中心，四周緊鄰聖音幼兒園、北成國小、羅東高商等校。主場館為多元運動環境，可作為籃球場、排球場、羽球場、 滑輪溜冰場等功能，並建置室內環型跑道、園區慢跑健走步道，以及各類運動教室。另外，一棟既有建築空間活化，規劃教室、廁所、淋浴間，還有賣店等用途。

教育處說，羅東多功能綜合運動館是「會呼吸的建築物」，保留秘克琳種植的原生植栽之餘，也結合公園的概念，讓運動民眾就像來公園散步一樣；該館今年順利招標、開工，最快2023年初就能完工，未來將朝委外方式經營。

宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」。記者林佳彣／攝影
羅東多功能綜合運動館是「會呼吸的建築物」，保留原生植栽之餘，並結合公園的概念，讓運動民眾就像來公園散步一樣。記者林佳彣／攝影
羅東多功能綜合運動館是「會呼吸的建築物」，保留原生植栽之餘，並結合公園的概念，讓運動民眾就像來公園散步一樣。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會神父秘克琳今天簽署合作協議書。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會神父秘克琳今天簽署合作協議書。記者林佳彣／攝影

羅東 宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭2.5萬學生BNT疫苗開打 叮嚀留意接種後5症狀

宜蘭無車日 騎鐵馬繞行縣內小台灣路線

補教業也推優質認證標章 宜蘭縣率全國首創

宜蘭縣警局今布達交接 4新官走馬上任

相關新聞

影／人瑞能種菜、騎電動車趴趴走 林姿妙讚老寶貝勇健

快到重陽節了，宜蘭縣政府舉辦重陽敬老活動，全縣共86位百歲以上人瑞，今天代表出席2位女人瑞身體狀況都還不錯，能夠與人交談...

宜縣府攜手蘭陽青年會 打造羅東多功能綜合運動館

宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會...

基隆銘傳立體停車場老舊常卡 市府花千萬元汰舊改善

基隆市公有「銘傳立體停車場」使用已21年，機械設備老舊，近四分之一車格經常故障，不少民眾上班時開不出場，引發民怨，仁愛區...

這周又喊聲！跨黨派立委籲交通部尊重民意高鐵設宜蘭站

高鐵延伸宜蘭案的設站位置備受關注，交通部日前拋出四城站構想，引發地方強烈反彈，立法委員陳歐珀今邀請數名跨黨派立委舉辦記者...

高鐵宜蘭車站 跨黨立委、鄉親喊話

上到跨黨立委、下到宜蘭各處鄉長、民眾，都支持高鐵宜蘭站設址在宜蘭車站，呼籲交通部傾聽民意、不要一意孤行！民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、許智傑、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠23日聯合召開記者會呼籲，

亮麗橘世代／退休開店研發蛋糕 饞住花蓮饕客

「興趣當飯吃」是許多人的夢想，有人靠著興趣開創人生第二春。花蓮市博愛路上看似不起眼的一家起司蛋糕店，是60歲陳雪芬所開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。