影／人瑞能種菜、騎電動車趴趴走 林姿妙讚老寶貝勇健
快到重陽節了，宜蘭縣政府舉辦重陽敬老活動，全縣共86位百歲以上人瑞，今天代表出席2位女人瑞身體狀況都還不錯，能夠與人交談。其中，吳阮罔市的個性溫柔善良，處處替人著想；莊謝妙凰阿嬤行動便捷，還能騎電動車四處逛，非常可愛。
縣府社會處安排的重陽敬老活動中，縣長林姿妙親自走到台下扶兩位長輩上台，替他們掛上金鎖片、送上重陽禮金、豬腳麵線與象徵平安的蘋果，並客製化每人一本人瑞專輯。莊謝妙凰看著專輯上自己的照片，覺得很新鮮，專注瞧了一陣子。
莊謝妙凰女士今天步入會場時行動自如，不大需要旁人攙扶。今年剛滿百歲的她家住頭城鎮，目前都還能種菜，兒子從事畜牧養殖附近有魚塭，她會騎著電動車去養殖池釣魚，家人擔心她到處趴趴走危險，後來才把鑰匙偷藏起來。
這位百歲人瑞的養生之道其來有自，她從小幫家人種稻、種菜，清晨二、三點從宜蘭市走到羅東鎮賣菜給批發商後再走路回家。聰明靈巧的她很會插秧，10歲跟姐姐報名到台北參加插秧比賽拿下第一名，轟動全村里。
她生活尚能自理，陪同出席的孫女說，阿嬤是女強人，只要自己能做的事，從不假他人之手，尤其到現在熱愛運動學習，經常去參加社區活動中心開辦的課程，是最年長「學生」，出勤率高。
另一位家住員山鄉的吳阮罔市也剛滿百歲，「忍一時，風平浪靜」是人生座右銘，雖然辛苦扶育10名子女長大，還幫忙養育一名母親難產往生的小女嬰，因生父忙賺錢工作，把小女孩交給吳阮罔市扶養，她對待小女嬰像自己女兒般疼愛，帶到6歲生父才帶回家。
吳阮罔市女士耳聰目明、尚能穿針，目前與兒子吳明輝、媳婦黃美雲同住，兒媳都很孝順。老人家愛吃魚，媳婦會清晨到菜市場買現撈仔好魚給婆婆吃，每年家族3大聚餐，包括母親節、母親生日及過年，晚輩回家同聚至少席開8桌，讓她很開心。
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