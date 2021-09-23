快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

影／人瑞能種菜、騎電動車趴趴走 林姿妙讚老寶貝勇健

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今年送給每位百歲人瑞，每人1萬元的重陽禮金紅包。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今年送給每位百歲人瑞，每人1萬元的重陽禮金紅包。記者戴永華／攝影

快到重陽節了，宜蘭縣政府舉辦重陽敬老活動，全縣共86位百歲以上人瑞，今天代表出席2位女人瑞身體狀況都還不錯，能夠與人交談。其中，吳阮罔市的個性溫柔善良，處處替人著想；莊謝妙凰阿嬤行動便捷，還能騎電動車四處逛，非常可愛。

縣府社會處安排的重陽敬老活動中，縣長林姿妙親自走到台下扶兩位長輩上台，替他們掛上金鎖片、送上重陽禮金、豬腳麵線與象徵平安的蘋果，並客製化每人一本人瑞專輯。莊謝妙凰看著專輯上自己的照片，覺得很新鮮，專注瞧了一陣子。

莊謝妙凰女士今天步入會場時行動自如，不大需要旁人攙扶。今年剛滿百歲的她家住頭城鎮，目前都還能種菜，兒子從事畜牧養殖附近有魚塭，她會騎著電動車去養殖池釣魚，家人擔心她到處趴趴走危險，後來才把鑰匙偷藏起來。

這位百歲人瑞的養生之道其來有自，她從小幫家人種稻、種菜，清晨二、三點從宜蘭市走到羅東鎮賣菜給批發商後再走路回家。聰明靈巧的她很會插秧，10歲跟姐姐報名到台北參加插秧比賽拿下第一名，轟動全村里。

她生活尚能自理，陪同出席的孫女說，阿嬤是女強人，只要自己能做的事，從不假他人之手，尤其到現在熱愛運動學習，經常去參加社區活動中心開辦的課程，是最年長「學生」，出勤率高。

另一位家住員山鄉的吳阮罔市也剛滿百歲，「忍一時，風平浪靜」是人生座右銘，雖然辛苦扶育10名子女長大，還幫忙養育一名母親難產往生的小女嬰，因生父忙賺錢工作，把小女孩交給吳阮罔市扶養，她對待小女嬰像自己女兒般疼愛，帶到6歲生父才帶回家。

吳阮罔市女士耳聰目明、尚能穿針，目前與兒子吳明輝、媳婦黃美雲同住，兒媳都很孝順。老人家愛吃魚，媳婦會清晨到菜市場買現撈仔好魚給婆婆吃，每年家族3大聚餐，包括母親節、母親生日及過年，晚輩回家同聚至少席開8桌，讓她很開心。

宜蘭縣長林姿妙與社會處長林蒼蔡扶著百歲人瑞長輩上台，接受大家的敬老祝福。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與社會處長林蒼蔡扶著百歲人瑞長輩上台，接受大家的敬老祝福。記者戴永華／攝影
莊謝妙凰阿嬤看著以自己照片的客製化人瑞專輯，覺得很新鮮，低頭瞧了好久。記者戴永華／攝影
莊謝妙凰阿嬤看著以自己照片的客製化人瑞專輯，覺得很新鮮，低頭瞧了好久。記者戴永華／攝影
宜蘭舉辦重陽敬老活動，出席的女人瑞長者身體狀況都不錯，縣長與家族大合照，枝繁葉茂，相當喜氣。記者戴永華／攝影
宜蘭舉辦重陽敬老活動，出席的女人瑞長者身體狀況都不錯，縣長與家族大合照，枝繁葉茂，相當喜氣。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙（後左二）親手幫百歲人瑞吳阮罔市女士，戴上金鎖片項鍊。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙（後左二）親手幫百歲人瑞吳阮罔市女士，戴上金鎖片項鍊。記者戴永華／攝影

阿嬤

延伸閱讀

宜蘭2.5萬學生BNT疫苗開打 叮嚀留意接種後5症狀

宜蘭無車日 騎鐵馬繞行縣內小台灣路線

補教業也推優質認證標章 宜蘭縣率全國首創

宜蘭縣警局今布達交接 4新官走馬上任

相關新聞

影／人瑞能種菜、騎電動車趴趴走 林姿妙讚老寶貝勇健

快到重陽節了，宜蘭縣政府舉辦重陽敬老活動，全縣共86位百歲以上人瑞，今天代表出席2位女人瑞身體狀況都還不錯，能夠與人交談...

宜縣府攜手蘭陽青年會 打造羅東多功能綜合運動館

宜蘭縣政府與蘭陽青年會協議共同合作開發羅東鎮北成段2067地號基地，興建「羅東多功能綜合運動館」，縣長林姿妙與蘭陽青年會...

基隆銘傳立體停車場老舊常卡 市府花千萬元汰舊改善

基隆市公有「銘傳立體停車場」使用已21年，機械設備老舊，近四分之一車格經常故障，不少民眾上班時開不出場，引發民怨，仁愛區...

這周又喊聲！跨黨派立委籲交通部尊重民意高鐵設宜蘭站

高鐵延伸宜蘭案的設站位置備受關注，交通部日前拋出四城站構想，引發地方強烈反彈，立法委員陳歐珀今邀請數名跨黨派立委舉辦記者...

高鐵宜蘭車站 跨黨立委、鄉親喊話

上到跨黨立委、下到宜蘭各處鄉長、民眾，都支持高鐵宜蘭站設址在宜蘭車站，呼籲交通部傾聽民意、不要一意孤行！民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、許智傑、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠23日聯合召開記者會呼籲，

亮麗橘世代／退休開店研發蛋糕 饞住花蓮饕客

「興趣當飯吃」是許多人的夢想，有人靠著興趣開創人生第二春。花蓮市博愛路上看似不起眼的一家起司蛋糕店，是60歲陳雪芬所開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。