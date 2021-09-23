基隆銘傳立體停車場老舊常卡 市府花千萬元汰舊改善

基隆市公有「銘傳立體停車場」使用已21年，機械設備老舊，近四分之一車格經常故障，不少民眾上班時開不出場，引發民怨，仁愛區水錦里長林國星昨在市長訪視基層座談會建請市府盡速改善。市長林右昌說，將先花980萬元修繕，年底施工，可以再使用至少10年，10年後再評估拆除重建。

位在劉銘傳路底的銘傳停車場，位處山坡上方，附近都是住宅區，以住戶長租型停車為主，因距廟口夜市也近，也有民眾會來停車。整修後會可以恢復到120格位自小客停車位，目前營運廠商期限到112年5月底。

林國星昨提案指出，場內機械停車設施老舊，經常故障，引起民怨，曾在108年市長訪視基層建議汰舊換新，但已時過2年多，停車場設施依然未見換新，近日停車場又因機械老化常常臨時故障，里民一大早要上班車子下不來，十分困擾，希望市府盡速改善，正常使用。

居民說，附近里長車子都是停這裡，但有時上午要開出去時，機戒故障無法下到1樓，急死人，希望改善汰舊換新。

交通處長蘇先知說，修繕工程的規畫設計案在今年2月決標，目前正進行規畫設計作業，後續將辦理塔體防水工程及部分停車設備的更新，以改善停車環境。