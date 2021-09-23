快訊

直播／今本土+0！境外移入新增9例 無死亡案例

曾馨瑩恩師張勝豐悲訴遭囚養護院半年 嘆：台灣沒市場了

基隆校園BNT疫苗二信高中開打 1學生暈針無大礙

中央社 / 基隆23日電

基隆市政府今天起為學生施打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，首日僅二信高級中學開打，上午多數學生打疫苗後身體沒太大反應，雖有一名學生暈針，但休息後已無大礙。

二信高中校長林立說，普通和技術高中共1864名學生，其中1795名約96.2％同意施打BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，校方動員配合施打單位在活動中心規劃動線，接種疫苗後特別注意學生身體狀況，包含體育課全改為室內靜態課程，所有活動性項目暫停。

林立表示，校方向學生宣導，接種疫苗後如果身體不適，務必立即反映和補充水分等，也可依個人狀況選3天疫苗假，希望透過施打疫苗保護學生和團體。

二信高中學務主任楊士昌說，截至上午10時許，已7班約300名學生接種疫苗，其中一名學生暈針，休息約5分鐘後漸恢復正常，經醫師評估後不需送醫。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭說，明天有暖暖高中、光隆高級家事商業職業學校及國立基隆高級商工職業學校學生接種疫苗，全市32所國、高中等學生共1萬6990人，其中1萬6023人有意願打疫苗，接種意願率94.3％，預計10月中旬施打完畢。

疫苗 基隆 衛生局

延伸閱讀

日本第3劑疫苗擬12月開打 逾百萬醫療人員優先

澎湖校園今起接種疫苗 745海事學校學生率先開打

北市滿75歲未設籍者第2劑AZ疫苗 開放電話預約

接種意願98% 台南這國中生打完疫苗這舉動嚇壞副市長

相關新聞

這周又喊聲！跨黨派立委籲交通部尊重民意高鐵設宜蘭站

高鐵延伸宜蘭案的設站位置備受關注，交通部日前拋出四城站構想，引發地方強烈反彈，立法委員陳歐珀今邀請數名跨黨派立委舉辦記者...

高鐵宜蘭車站 跨黨立委、鄉親喊話

上到跨黨立委、下到宜蘭各處鄉長、民眾，都支持高鐵宜蘭站設址在宜蘭車站，呼籲交通部傾聽民意、不要一意孤行！民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、許智傑、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠23日聯合召開記者會呼籲，

亮麗橘世代／退休開店研發蛋糕 饞住花蓮饕客

「興趣當飯吃」是許多人的夢想，有人靠著興趣開創人生第二春。花蓮市博愛路上看似不起眼的一家起司蛋糕店，是60歲陳雪芬所開，...

亮麗橘世代／陳雪芬：做餐飲 要有特色

退休族規畫事業第二春，陳雪芬建議，可先投入一部分資金，並要留有預備金，不要讓事業拖垮退休生活；心態上則要敞開心胸接納新事...

花蓮吉安失智長者 慈院來照護

花蓮老年人口多，其中在吉安鄉8萬3千多人中，有1千1百多位失智長輩。花蓮慈濟醫院與吉安鄉公所首次合作，成立「仁愛新城樂智...

宜蘭補教首創 頒優質認證標章

宜蘭縣是台灣本島最晚成立補教協會的縣市，昨天適逢成立1周年，在中華民國補習教育全國總會授權之下，特別表揚54家業者，以肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。