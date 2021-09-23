基隆校園BNT疫苗二信高中開打 1學生暈針無大礙

基隆市政府今天起為學生施打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，首日僅二信高級中學開打，上午多數學生打疫苗後身體沒太大反應，雖有一名學生暈針，但休息後已無大礙。

二信高中校長林立說，普通和技術高中共1864名學生，其中1795名約96.2％同意施打BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，校方動員配合施打單位在活動中心規劃動線，接種疫苗後特別注意學生身體狀況，包含體育課全改為室內靜態課程，所有活動性項目暫停。

林立表示，校方向學生宣導，接種疫苗後如果身體不適，務必立即反映和補充水分等，也可依個人狀況選3天疫苗假，希望透過施打疫苗保護學生和團體。

二信高中學務主任楊士昌說，截至上午10時許，已7班約300名學生接種疫苗，其中一名學生暈針，休息約5分鐘後漸恢復正常，經醫師評估後不需送醫。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭說，明天有暖暖高中、光隆高級家事商業職業學校及國立基隆高級商工職業學校學生接種疫苗，全市32所國、高中等學生共1萬6990人，其中1萬6023人有意願打疫苗，接種意願率94.3％，預計10月中旬施打完畢。