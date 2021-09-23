高鐵宜蘭車站 跨黨立委、鄉親喊話

上到跨黨立委、下到宜蘭各處鄉長、民眾，都支持高鐵宜蘭站設址在宜蘭車站，呼籲交通部傾聽民意、不要一意孤行！民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、許智傑、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠23日聯合召開記者會呼籲，高鐵設址宜蘭車站才是最好的鐵路東擴方案，不要讓解除國 5 塞車問題的希望，成為新的政治惡夢。

設址宜蘭最有利

總統蔡英文上任之初提出「西部高鐵、東部快鐵」的全台一日生活圈計畫，盼透過高鐵與快鐵建設達成環島六小時的目標，而宜蘭地區作為環島鐵路計畫的一環，更是雙鐵向東部延伸的重要門戶。目前四城、羅東、宜蘭車站、縣政中心等四個選址方案中，交通部以地處相對偏遠的四城為高鐵的優先選址地點，專家與當地民眾則多支持高鐵設址於宜蘭車站。

出身宜蘭縣選舉區的立委陳歐珀日前發下豪語，「高鐵沒來宜蘭我就退黨」，23 日更邀集跨黨立委呼籲交通部尊重專家判斷與民意期待，將高鐵站設置於宜蘭車站，並強調高鐵宜蘭站的設置將是東部交通平權的重大關口，對往後的南向延伸也是最有利的選擇。

陳椒華進一步解釋，既有的高鐵站普遍選址在人口較少的地區，而四城站的條件也相當類似，但在少子化後，四城站恐步入發展停滯的情況，且在多數民意支持在宜蘭車站的反應下，「我本人支持交通部回復到原先設址於宜蘭車站的規劃！」

攸關全盤鐵路建設

此外，許智傑說，四城與宜蘭車站在地理位置上雖不遠，但專家已有評估指出，從宜蘭車站的地理位置往東部延伸才是比較順暢的選擇，且回顧高雄高鐵地下化的經驗，當初就是因為缺乏全盤性的思考才導致做了十幾年卻成果有限，認為本次的高鐵設址也該記取教訓、全盤思考，可以節省很多時間，並創造台灣六小時最順暢的環狀網。

邱臣遠則提到，交通部將在 25 日於宜蘭進行高鐵設址說明會，希望屆時能清楚解釋造成選址困難的因素與相關考量，更呼籲交通部一定要認真傾聽民意，不要讓好的交通建設，變成政治事件。

陳亭妃也強調，「迎接高鐵，宜蘭車站是最佳方案」，認為高鐵是脫離雪隧逢假必塞惡夢的解方，交通部切勿一意孤行，讓很好的圓夢機會，成了新的惡夢，「民意在哪，做起來才會符合期待」、「希望做到一百分（結合專業、結合民意），而非五十分（政府一意孤行）。」

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