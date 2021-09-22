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宜蘭南澳連2年振興再加碼 「未來鄉民」也能領2000元

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南澳鄉公所年底前發紅包，不只9月2日前設籍南澳者，「未來鄉民」12月15日前出生並設籍當地的新生兒也有得領。記者林佳彣／攝影
南澳鄉公所年底前發紅包，不只9月2日前設籍南澳者，「未來鄉民」12月15日前出生並設籍當地的新生兒也有得領。記者林佳彣／攝影

行政院振興五倍券的數位綁定今天開綁，並於10月8日正式上路。宜蘭縣南澳鄉公所繼去年普發1000元振興消費禮金給每位鄉民，今年再加碼到2000元；不只今年9月2日前設籍南澳鄉者，就連12月15日前出生且設籍的新生兒也有份，公所預計11月1日起發放。

國內今年5月爆發本土疫情，各行各業受到不少衝擊，南澳鄉長李勝雄9月2日出席東岳村民大會時，有鄉民反映，這波疫情使得生活經濟陷困境，且比去年更加嚴重，希望能再發振興消費禮金。

鄉公所聽取鄉親意見後，並研議制定「宜蘭縣南澳鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情 振興經濟消費暨生活扶助禮金發放處理自治條例」，預算編列1200萬元並送鄉代會審議通過。

南澳鄉為宜蘭縣泰雅原鄉，全鄉人口約有6000名。李勝雄指出，南澳鄉受疫情影響，鄉運、技藝競賽等大型活動紛紛取消，省下的經費加上鄉庫結餘款，回饋鄉民、刺激經濟，總經費約1200萬元。

年底前人人有紅包，公所預計於11月1日到12月20日發放每人2000元振興消費禮金，受惠對象為9月2日前設籍南澳者，還有「未來鄉民」12月15日前出生並設籍當地的新生兒。

去年有領禮金的南澳村民羅先生聽到今年要發就說，「不錯啊，但是2000元太少，加個油就沒有了，而且現在物價那麼高，有給的話不無小補。」不過這樣的好康，讓只隔了一條馬路的蘇澳鎮民看得好生羨慕。

宜蘭縣南澳鄉人口數約6000人，公所今年再度普發振興消費禮金給每位鄉民。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣南澳鄉人口數約6000人，公所今年再度普發振興消費禮金給每位鄉民。記者林佳彣／攝影

南澳 疫情

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