快訊

黨主席投票倒數計時 韓國瑜李四川熱線說了這些

數位五倍券該不該共同綁定？ 適合對象、好處、方法一次看

促進疫情後經濟 宜蘭南澳鄉將發2000元禮金

中央社 / 宜蘭縣22日電

宜蘭縣南澳鄉公所今天表示，為刺激COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後的地方經濟，預計11月1日起針對每名鄉民發放新台幣2000元禮金。

南澳鄉公所表示，公所在去年為促進疫情後經濟，曾發放振興經濟禮金給鄉民，每人1000元，藉此刺激與帶動鄉內消費經濟。

鄉公所指出，南澳鄉人口數約6000人，今年因疫情影響，各行各業遭受衝擊，不少鄉民生活困頓，但公所因取消鄉運、技藝競賽等大型活動，省下不少經費，經湊足1200萬元後，決定於11月1日起到12月20日發給每名鄉民2000元禮金，希望再度讓鄉民度過難關、藉此刺激消費、活絡地方經濟。

鄉公所表示，發放對象是9月2日前在南澳設籍者，另外，12月15日前出生並在南澳設籍的新生兒也能領取。

南澳 疫情

延伸閱讀

影／員山鐵皮加蓋倉庫起火 濃煙臭味瀰漫宜蘭市區

宜蘭無車日 騎鐵馬繞行縣內小台灣路線

五峰鄉長盃慢壘賽周末開打 疫情下比賽隊伍不減反增

響應9/22無車日 宜縣公車今免費 單車遊「宜蘭小台灣」

相關新聞

專業照護失智長者 花蓮慈濟醫院吉安據點啟用

花蓮老年人口多，其中在吉安鄉8萬3千多人口中，有1千1百多位失智長輩。花蓮慈濟醫院與吉安鄉公所首次合作，成立「仁愛新城樂...

台東縣25日75歲以上長者施打第2劑莫德納

台東縣25日開始針對75歲（原民65歲）以上長者可施打第2劑莫德納疫苗，縣長饒慶鈴今天與16鄉鎮市長視訊，並指示通知單務...

響應9/22無車日 宜縣公車今免費 單車遊「宜蘭小台灣」

中秋4天連假，國道塞車依舊，尤其是往返宜花的國5，更是一路塞。今天922適逢國際無車日，宜蘭縣政府特別舉辦「宜蘭縣無車日...

基隆外木山 中秋燈塔懸日

昨天中秋節，但太陽搶月亮風采，上午5點42分日出時刻，基隆外木山堤防上擠滿民眾，還有一整排「大砲」，數百民眾爭睹「外木山...

花蓮10月溫泉季 集戳章抽手機

花蓮太平洋溫泉季將於10月登場，縣府今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，在瑞穗溫泉區和安通溫泉區布置璀璨光影展區，成為夜...

南方澳跨港新橋 「密碼」是鯖魚

兩年前，宜蘭南方澳跨港大橋從中間斷裂沉入海底，造成死傷，震驚國人。重建新橋將帶給南方澳新的希望，蘇花改工程處針對橋體設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。