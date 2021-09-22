促進疫情後經濟 宜蘭南澳鄉將發2000元禮金

宜蘭縣南澳鄉公所今天表示，為刺激COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後的地方經濟，預計11月1日起針對每名鄉民發放新台幣2000元禮金。

南澳鄉公所表示，公所在去年為促進疫情後經濟，曾發放振興經濟禮金給鄉民，每人1000元，藉此刺激與帶動鄉內消費經濟。

鄉公所指出，南澳鄉人口數約6000人，今年因疫情影響，各行各業遭受衝擊，不少鄉民生活困頓，但公所因取消鄉運、技藝競賽等大型活動，省下不少經費，經湊足1200萬元後，決定於11月1日起到12月20日發給每名鄉民2000元禮金，希望再度讓鄉民度過難關、藉此刺激消費、活絡地方經濟。

鄉公所表示，發放對象是9月2日前在南澳設籍者，另外，12月15日前出生並在南澳設籍的新生兒也能領取。