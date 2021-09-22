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跟著手語遊「傳藝動物園」 聽障導覽即起限額報名

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
手語導覽員牛暄文透過手語、唇語，以及臉部表情，向參與民眾介紹文昌祠。此為4月中旬活動紀錄。圖／國立傳統藝術中心提供
手語導覽員牛暄文透過手語、唇語，以及臉部表情，向參與民眾介紹文昌祠。此為4月中旬活動紀錄。圖／國立傳統藝術中心提供

國立傳統藝術中心上周起推出「傳藝動物園」，中秋假期吸引許多民眾入園參觀，為提供聽障人士友善的展覽環境，傳藝今年第3度舉辦「傳藝友善 聽障導覽」活動，上半年以「台灣北管藝術」為主軸，下半年則是傳藝動物園，4場次安排於10月2日、10月9日、10月23日，以及11月3日，即日起歡迎民眾報名參加，免費跟著手語導覽員，欣賞傳統藝術看展覽。

傳藝動物園有別於一般動物園，聚集不少在傳統建築、衣飾和器物的動物們，同為聽障者的手語導覽員徐曉文、吳家瑜、牛暄文，以及聽人手譯員王興嬙、梁毓蘋，將透過生動活潑的手語，分享龍、鳳、麒麟、獅子、鰲魚等動物的故事。不只走訪展示館，手語導覽員也會帶領民眾參觀文昌祠、黃舉人宅等傳統建築之美，以及到傳藝工坊認識傳統工藝製作過程。

傳藝表示，希望透過聾朋友的母語「手語」作為導覽語言，除了增加親切感，也拉近聽障族群與傳統藝術的距離，同時安排聽人手譯員輔助翻譯，讓陪同親友也能看得盡興。

身心障礙者憑證、1名必要陪伴者可享免費入園，參與導覽也無須費用；傳藝考量場地的容留人數，每場次名額僅15人，意者可上網報名（https://event.culture.tw/NCFTA/portal/Registration/C0103MAction?useLanguage=tw&actId=15038&request_locale=tw），或電洽傳藝營運推廣組劉小姐（03-9758518分機1384）。

參加民眾體驗觸摸展覽輔具繡旗的製作工序。圖／國立傳統藝術中心提供
參加民眾體驗觸摸展覽輔具繡旗的製作工序。圖／國立傳統藝術中心提供

手語 動物園

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