疫情催生 花蓮市公所實物銀行照顧弱勢戶

花蓮市公所利用閒置的里辦公處，規畫為實物銀行，匯聚各界愛心物資，每周二、四及周五，3個時段供弱勢、急難戶領取，目前實物銀行最欠缺紙尿布、奶粉等，市長魏嘉賢請善心人心響應，加入捐贈行列。

魏嘉賢曾帶領團隊到外縣市市政參訪時，曾觀摩新竹市實物銀行的運作方式，從此就一直想在花蓮市規畫一座實物銀行，照顧弱勢族群。今年受到疫情影響，不少家庭因此收入減少，甚至在待業中，衝擊家中生計，市公所也接受到不少個人、宮廟或企業捐贈民生物資，更顯得實物銀行的建置有其急迫性。

花蓮市實物銀行位於市區中華路、豐興餅鋪旁，原本是主力主學里辦公處，在里辦公處遷出後，市公所將閒置建物空間活化，做為實物銀行據點。上月10日試辦，包括福建街福德廟、花蓮慈惠堂總堂、無極慈靈慈惠堂、天惠堂、花蓮縣承天文化藝陣協會、北玄宮、花蓮城隍廟、陳建丞伉儷、花蓮聖王堂、全球當鋪、松成號國際有限公司以及縣議員魏嘉彥等熱心捐出物資，豐興餅鋪總經理劉俐伶也大方捐出一批月餅，加入行善行列。

市公所表示，試辦一個月來，共發出125份物資，讓有需求的弱勢民眾能暫解燃眉之急，領取者有7成是低收入及中低收入戶，也有1成是急難救助個案。

市公所社勞課長蕭子蔚說，愛花蓮實物銀行開放時間為周二及周四的上午8時至12時，周五下午為1時30分至5時30分，領有社福補助及近日生活陷入困境家戶，都可攜帶低收入戶證明等文件在開放時段前往領取，若是像車禍開刀住院、出監求職不順的更生人等急難戶，也可以檢附證明文件臨櫃申請。

魏嘉賢說，目前較欠缺的物資包括成人及嬰幼兒紙尿布、嬰幼兒奶粉等，希望善心人心一同行善。