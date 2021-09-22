宜蘭無車日 騎鐵馬繞行縣內小台灣路線

為響應「國際無車日」，宜蘭縣政府今天舉辦「宜蘭縣無車日」活動，60多名車友騎鐵馬繞行縣內，路線如小台灣。縣長林姿妙在宣布活動起跑時，鼓勵民眾實踐低碳生活。

宜蘭縣政府響應今天是「國際無車日」，特別在縣府大廳舉辦「宜蘭縣無車日－宜蘭小台灣單車騎乘活動」，60多名車友在林姿妙象徵性帶頭啟動下，參考「RUN希望路跑團」曾多次修正過的路線，騎鐵馬行經縣內北部區域，全長42公里，路線軌跡如小台灣圖形。

縣政表示，希望藉這項活動與國際綠色運輸趨勢接軌，並提升縣民對節能減碳、環境保護的重視。

林姿妙致詞時說，她鼓勵民眾平時也能善加利用綠色運具，實踐低碳生活，為環境永續貢獻心力，一起拚出宜蘭低碳永續好生活。

縣府交通處指出，「國際無車日」源自1998年由法國發起的全球性活動，已有成千上百個城市共同支持及響應，主要目的是呼籲民眾多搭乘公共運輸、騎單車，甚至步行，希望喚起大家對環境保護的重視。