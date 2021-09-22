快訊

打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

花蓮太平洋溫泉季10月登場 泡湯兼賞光影主題展

中央社 / 花蓮縣22日電

國內COVID-19疫情警戒降至2級，進入觀光微振興階段，第2屆花蓮太平洋溫泉季以「英雄美人雙泉濯暖」為主題，將在10月第一週登場，邀民眾泡湯，還能欣賞雙光影主題展區。

花蓮縣政府推出「2021花蓮太平洋溫泉季」，推廣花蓮兩大溫泉區瑞穗與安通的「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」，邀民眾前往泡湯，還建置雙光影主題展區。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋溫泉季今年邁入第二年，推動全台場域最大且唯一雙溫泉展區，讓旅客來到花蓮泡溫泉，感受滿滿暖意和光影魅力。

光影展區分別位於瑞穗瑞祥公園對面草坪及安通露天野溪溫泉，瑞穗展區以溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道布置「庭園風」，打造瑞穗土地公的溫泉浴場盛典；安通展區則以玉里特色金針花及鑽石裝置藝術、搭配浪漫心型步道，營造「浪漫風」。

為方便遊客到訪，花蓮溫泉專車也同步開跑，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊。

此外，旅客只要10月2日至31日在瑞穗溫泉區和安通溫泉區鄰近7個鄉鎮（瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、富里鄉、光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉）消費滿新台幣500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至瑞穗、安通共26家活動合作旅宿業住宿、泡湯集滿2枚消費戳章，可參加抽獎，有機會抽中Gogoro、iPhone、iPad等大獎。

活動期間還有拍攝宣傳意象上傳臉書抽住宿券、展區拍照或穿著日式服裝打卡即送好禮等活動。

張志翔特別提醒，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍為2級警戒，活動皆依中央疫情指揮中心規範，參與民眾須配合防疫措施，全程戴口罩、落實實聯制、保持社交距離及配合人流總量管制，守護彼此健康安全。

溫泉季 疫情 COVID-19

延伸閱讀

影／高中死黨中秋相約花蓮溯溪 溪水暴漲受困深夜獲救

花蓮3男受困砂婆礑溪 警消馳援獲救

菁英盃籃賽／最快速的史魯齊！預約花蓮先奪冠

花蓮溫泉季下月登場 縣府推兩大名湯邀旅客泡湯

相關新聞

專業照護失智長者 花蓮慈濟醫院吉安據點啟用

花蓮老年人口多，其中在吉安鄉8萬3千多人口中，有1千1百多位失智長輩。花蓮慈濟醫院與吉安鄉公所首次合作，成立「仁愛新城樂...

台東縣25日75歲以上長者施打第2劑莫德納

台東縣25日開始針對75歲（原民65歲）以上長者可施打第2劑莫德納疫苗，縣長饒慶鈴今天與16鄉鎮市長視訊，並指示通知單務...

響應9/22無車日 宜縣公車今免費 單車遊「宜蘭小台灣」

中秋4天連假，國道塞車依舊，尤其是往返宜花的國5，更是一路塞。今天922適逢國際無車日，宜蘭縣政府特別舉辦「宜蘭縣無車日...

基隆外木山 中秋燈塔懸日

昨天中秋節，但太陽搶月亮風采，上午5點42分日出時刻，基隆外木山堤防上擠滿民眾，還有一整排「大砲」，數百民眾爭睹「外木山...

花蓮10月溫泉季 集戳章抽手機

花蓮太平洋溫泉季將於10月登場，縣府今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，在瑞穗溫泉區和安通溫泉區布置璀璨光影展區，成為夜...

南方澳跨港新橋 「密碼」是鯖魚

兩年前，宜蘭南方澳跨港大橋從中間斷裂沉入海底，造成死傷，震驚國人。重建新橋將帶給南方澳新的希望，蘇花改工程處針對橋體設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。