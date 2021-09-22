花蓮太平洋溫泉季10月登場 泡湯兼賞光影主題展

國內COVID-19疫情警戒降至2級，進入觀光微振興階段，第2屆花蓮太平洋溫泉季以「英雄美人雙泉濯暖」為主題，將在10月第一週登場，邀民眾泡湯，還能欣賞雙光影主題展區。

花蓮縣政府推出「2021花蓮太平洋溫泉季」，推廣花蓮兩大溫泉區瑞穗與安通的「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」，邀民眾前往泡湯，還建置雙光影主題展區。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋溫泉季今年邁入第二年，推動全台場域最大且唯一雙溫泉展區，讓旅客來到花蓮泡溫泉，感受滿滿暖意和光影魅力。

光影展區分別位於瑞穗瑞祥公園對面草坪及安通露天野溪溫泉，瑞穗展區以溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道布置「庭園風」，打造瑞穗土地公的溫泉浴場盛典；安通展區則以玉里特色金針花及鑽石裝置藝術、搭配浪漫心型步道，營造「浪漫風」。

為方便遊客到訪，花蓮溫泉專車也同步開跑，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊。

此外，旅客只要10月2日至31日在瑞穗溫泉區和安通溫泉區鄰近7個鄉鎮（瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、富里鄉、光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉）消費滿新台幣500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至瑞穗、安通共26家活動合作旅宿業住宿、泡湯集滿2枚消費戳章，可參加抽獎，有機會抽中Gogoro、iPhone、iPad等大獎。

活動期間還有拍攝宣傳意象上傳臉書抽住宿券、展區拍照或穿著日式服裝打卡即送好禮等活動。

張志翔特別提醒，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍為2級警戒，活動皆依中央疫情指揮中心規範，參與民眾須配合防疫措施，全程戴口罩、落實實聯制、保持社交距離及配合人流總量管制，守護彼此健康安全。